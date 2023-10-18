Суд в Одесі виніс посмертний довічний вирок Стремоусову

Малиновський районний суд Одеси ухвалив вирок про довічне позбавлення волі за державну зраду колишньому заступнику голови російської окупаційної адміністрації у Херсонській області Кирилу Стремоусову, який загинув у листопаді минулого року. Про це повідомила пресслужба суду у фейсбуці.

Згідно з повідомленням, суд визнав Стремоусова винним у «діяннях, умисно вчинених на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, державній та інформаційній безпеці України та у колабораційній діяльності».

«Судовий розгляд відбувався у спеціальному судовому провадженні in absentia (за відсутності обвинуваченого)… Під час судових дебатів, сторона обвинувачення просила визнати Стремоусова К.С. винним та призначити відповідне покарання в межах санкцій осудних статей. В свою чергу, захисник Стремоусова К.С. просила постановити виправдовувальний вирок щодо обвинуваченого. Оцінивши докази, які були подані сторонами кримінального провадження, суд дійшов висновку про винуватість громадянина у скоєнні кримінального правопорушення та призначив йому покарання за сукупністю кримінальних правопорушень у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацією майна», – зазначили в суді.

Повідомляється, що вирок не набрав законної сили та може бути оскаржений в установленому законом порядку.

У листопаді 2022 року, за повідомленнями російських ЗМІ та влади РФ, у ДТП загинув призначений Росією заступник голови російської окупаційної адміністрації у Херсонській області Кирило Стремоусов. Президент РФ Володимир Путін нагородив Стремоусова російським орденом Мужності посмертно.

До лютневого вторгнення російської армії Стремоусов був регіональним політиком, організатором проросійських акцій і обіймав посади у місцевих філіях політичних рухів і партій, що орієнтувалися на Москву. Висувався до Верховної Ради у 2019 році по одномандатному округу, набравши 1,74 відсотка голосів та на виборах мера Херсона у 2020 році, отримавши 1,37 відсотка голосів.