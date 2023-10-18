Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Політика

Суд в Одесі виніс посмертний довічний вирок Стремоусову

Сторона захисту покійного Стремоусова просила про його виправдання

Малиновський районний суд Одеси ухвалив вирок про довічне позбавлення волі за державну зраду колишньому заступнику голови російської окупаційної адміністрації у Херсонській області Кирилу Стремоусову, який загинув у листопаді минулого року. Про це повідомила пресслужба суду у фейсбуці.

Згідно з повідомленням, суд визнав Стремоусова винним у «діяннях, умисно вчинених на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, державній та інформаційній безпеці України та у колабораційній діяльності».

«Судовий розгляд відбувався у спеціальному судовому провадженні in absentia (за відсутності обвинуваченого)… Під час судових дебатів, сторона обвинувачення просила визнати Стремоусова К.С. винним та призначити відповідне покарання в межах санкцій осудних статей. В свою чергу, захисник Стремоусова К.С. просила постановити виправдовувальний вирок щодо обвинуваченого. Оцінивши докази, які були подані сторонами кримінального провадження, суд дійшов висновку про винуватість громадянина у скоєнні кримінального правопорушення та призначив йому покарання за сукупністю кримінальних правопорушень у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацією майна», – зазначили в суді.

Повідомляється, що вирок не набрав законної сили та може бути оскаржений в установленому законом порядку.

У листопаді 2022 року, за повідомленнями російських ЗМІ та влади РФ, у ДТП загинув призначений Росією заступник голови російської окупаційної адміністрації у Херсонській області Кирило Стремоусов. Президент РФ Володимир Путін нагородив Стремоусова російським орденом Мужності посмертно.

До лютневого вторгнення російської армії Стремоусов був регіональним політиком, організатором проросійських акцій і обіймав посади у місцевих філіях політичних рухів і партій, що орієнтувалися на Москву. Висувався до Верховної Ради у 2019 році по одномандатному округу, набравши 1,74 відсотка голосів та на виборах мера Херсона у 2020 році, отримавши 1,37 відсотка голосів.

Форум

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG