В окупованому Криму може зʼявитися вулиця Стремоусова

Російський сенатор із анексованого Криму Сергій Цеков запропонував назвати іменем Кирила Стремоусова вулицю у Сімферополі, повідомляють 10 листопада російські державні інформагентства.

Голова російського парламенту Криму Володимир Константинов заявив агенції ТАСС, що влада розгляне, як можна «увічнити памʼять Стремоусова».

Раніше стало відомо, що похорон Стремоусова відбудеться не в Херсонській області, а в Криму 11 листопада.

9 листопада, за повідомленнями російських ЗМІ та влади РФ, у ДТП загинув призначений Росією заступник голови російської окупаційної адміністрації у Херсонській області Кирило Стремоусов. Президент РФ Володимир Путін нагородив Стремоусова російським орденом Мужності посмертно.

Голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич повідомив, що українська влада не може підтвердити або спростувати інформацію про загибель Стремоусова.

Після захоплення Херсонщини російськими військами Стремоусов був головним російським спікером у регіоні. Він першим із офіційних осіб повідомив про підготовку анексії регіону.

До лютневого вторгнення російської армії Стремоусов був регіональним політиком, організатором проросійських акцій і обіймав посади у місцевих філіях політичних рухів і партій, що орієнтувалися на Москву. Висувався до Верховної Ради у 2019 році по одномандатному округу, набравши 1,74 відсотка голосів та на виборах мера Херсона у 2020 році, отримавши 1,37 відсотка голосів.