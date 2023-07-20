В Одесі затримали блогера з оточення Стремоусова – СБУ

В Одесі затримали блогера з Миколаївської області за підозрою у виправдовуванні російської агресії, повідомляє Офіс генерального прокурора.

Як повідомляє Служба безпеки, затриманий був «правою рукою» заступника голови російської окупаційної адміністрації Херсонщини Кирила Стремоусова, який загинув у листопаді минулого року.

«До повномасштабного вторгнення Росії вони разом організовували проплачені масові акції, спрямовані на розхитування внутрішньо-політичної ситуації в регіоні на користь країни-агресора», – заявила пресслужба СБУ.

Читайте також: Перегляд вироків, вибори і розслідування злочинів: чого чекати українцям після звільнення з-під окупації

За даними слідства, фігурант залишився на вільній території України, де заперечував існування української держави на своїх сторінках у соцмережах, а також закликав ухилятися від призову до Сил оборони.

«У подальшому його сюжети і публікації «підхоплювали» центральні рупори Кремля і поширювали їх під виглядом «позиції» пересічних громадян України. Для конспірації зловмисник постійно змінював номери телефонів та використовував вигаданий нікнейм «мужчина», – йдеться в повідомленні.

У підозрюваного провели обшуки в Одесі та Южноукраїнську на Миколаївщині й вилучили техніку, а також «посадову інструкцію інформагентства» Стремоусова.

Читайте також: У Дніпрі затримали співробітницю «Укрзалізниці» за підозрою у співпраці з РФ щодо ударів по логістиці ЗСУ

Як уточнює Офіс генерального прокурора, чоловіку, ім’я якого не називають, повідомили про підозри в публічних закликах до насильницької зміни державної влади, поширенні комуністичної символіки, виправдовуванні російської агресії проти України.

У листопаді 2022 року, за повідомленнями російських ЗМІ та влади РФ, у ДТП загинув призначений Росією заступник голови російської окупаційної адміністрації у Херсонській області Кирило Стремоусов. Президент РФ Володимир Путін нагородив Стремоусова російським орденом Мужності посмертно.

До лютневого вторгнення російської армії Стремоусов був регіональним політиком, організатором проросійських акцій і обіймав посади у місцевих філіях політичних рухів і партій, що орієнтувалися на Москву. Висувався до Верховної Ради у 2019 році по одномандатному округу, набравши 1,74 відсотка голосів та на виборах мера Херсона у 2020 році, отримавши 1,37 відсотка голосів.