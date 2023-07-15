У ФСБ кажуть, що нібито «запобігли вбивству» Симоньян та Собчак

У ФСБ Росії кажуть, що нібито «запобігли підготовці українськими спецпризначенцями вбивства» пропагандисток Маргарити Симоньян та Ксенії Собчак, пише видання РИА Новости.

ЗМІ повідомляє, що ФСБ РФ заявила, що нібито в Москві та Рязанській області було затримано «неонацистів із угруповання Параграф-88», які «здійснювали розвідку за адресами роботи та проживання Симоньян і Собчак».

У затриманих начебто було «вилучено автомат Калашникова з набоями, гумові кийки, ножі, кастети і кайданки». Росіяни заявили ФСБ, що начебто «готували замахи за завданням СБУ» за «винагороду в розмірі 1,5 млн рублів за кожне вбивство».

7 січня українська влада офіційно запровадила санкції проти багатьох російських артистів, які підтримують війну. До списку осіб, проти яких запровадили обмеження, потрапили: співачка та актриса Ірина Аллєгрова, співак Роман Архіпов, телеведуча Жанна Бадоєва, співаки Дмитро Білан та Сергій Лазарєв, рок-музикант Сергій Бобунець, телеведуча Дана Борисова, співак Олександр Буйнов, співачка Вікторія Дайнеко, музикант Валерій Дідюля, співачка Лариса Доліна, співаки Валерій Кіпєлов та Лоліта Мілявська, оперна співачка Ганна Нетребко, режисер Микита Міхалков, артист Євген Петросян, співак Володимир Пресняков, співак Стас П’єха, співачка Пелагея Телегіна, пропагандистка Маргарита Симоньян, співак Михайло Шуфутинський, співачка Аніта Цой, телеведучий Леонід Якубович та інші.