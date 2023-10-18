Парламент Грузії не зміг оголосити імпічмент президентці Зурабішвілі

Парламент Грузії не зміг оголосити імпічмент президентці Саломе Зурабішвілі, повідомляє Перший канал Грузії. Для оголошення імпічменту необхідно було, щоб за це проголосували 100 зі 150 депутатів.

На засіданні 18 жовтня імпічмент підтримали 86 депутатів, один проголосував проти. Інші члени парламенту в голосуванні участі не взяли.

Процедуру ініціювала владна партія «Грузинська мрія», яка має у парламенті 84 місця.

Перед початком голосування перед депутатами виступив лідер парламентської фракції «Грузинська мрія» Іраклі Кобахідзе, навівши аргументи на користь імпічменту. Потім слово мала сама Зурабішвілі, яка після виступу відмовилася відповідати на запитання депутатів.

Парламент Грузії вперше у своїй історії намагався оголосити імпічмент президенту. Процедура розпочалася після того, як дозвіл на неї дав Конституційний суд, який визнав, що Зурабішвілі порушила 52-ту статтю Конституції Грузії, коли здійснювала закордонні поїздки та зустрічалася з офіційними особами без згоди уряду.

Саломе Зурабішвілі обіймає посаду президентки Грузії з 16 грудня 2018 року. Вона неодноразово публічно критикувала рішення уряду.

Повноваження президента в Грузії, яка є парламентською республікою, обмежені.