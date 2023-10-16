Конституційний суд Грузії дозволив розпочати процедуру імпічменту президентки

Конституційний суд Грузії заявив, що президентка країни Саломе Зурабішвілі порушила Конституцію, що дає дозвіл розпочати процедуру її імпічменту, передає проєкт Радіо Свобода «Ехо Кавказу».

Повідомляється, що звернення депутатів грузинського парламенту про імпічмент підтримали шестеро членів Конституційного суду, троє виступили проти.

Тепер парламент у двотижневий термін має розглянути та поставити на голосування питання про усунення президента з посади у порядку імпічменту. Рішення про імпічмент мають підтримати щонайменше 100 депутатів парламенту.

Подання про можливе порушення президентом Конституції ініціювали депутати правлячої партії «Грузинська мрія – Демократична Грузія». У партії вважають, що поїздки Зурабішвілі за кордон порушили 52-гу статтю Конституції Грузії, за якою президент здійснює представницькі повноваження у зовнішній політиці за згодою уряду.

Саломе Зурабішвілі останніми місяцями бувала у Берліні, в Брюсселі. В її адміністрації заявляли, що її зустрічі з європейськими лідерами відбуваються «на підтримку надання Грузії статусу кандидата на вступ до ЄС».