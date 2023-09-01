У Грузії партія влади оголосила про початок процедури імпічменту президентки

Партія влади у Грузії «Грузинська мрія» оголосила про запуск процедури імпічменту президентки Саломе Зурабішвілі через її поїздку до Європи, яку не погодив уряд. Про це заявив лідер партії Іраклій Кобахідзе, передає проєкт Радіо Свобода «Ехо Кавказу».

«Для завершення імпічменту необхідна підтримка 100 парламентаріїв, і тому без голосів радикальної опозиції він не має перспективи виконання. Попри це, на засіданні політради партії ми ухвалили рішення ініціювати процедуру імпічменту президента Грузії», – сказав він.

За словами Кобахідзе, Зурабішвілі буцімто порушила конституцію країни, оскільки президент може здійснювати представницькі функції у зовнішній політиці лише за згодою уряду. У грузинському уряді раніше заявили, що не схвалили поїздки президентки до Німеччини, України, Швейцарії, Польщі, Бельгії, Данії, ОАЕ, Болгарії, Чехії та Ізраїлю.

Саломе Зурабішвілі 31 серпня зустрілася у Берліні з президентом ФРН Франком-Вальтером Штайнмаєром, 1 вересня вона має зустрітися у Брюсселі з головою Євроради Шарлем Мішелем. В адміністрації грузинського президента заявили, що Зурабішвілі розпочинає зустрічі з європейськими лідерами «на підтримку надання Грузії статусу кандидата на вступ до ЄС».

Кобахідзе вважає, що візити президента є «контрпродуктивними» і можуть стати на заваді отриманню Грузією статусу кандидата на вступ до ЄС. Він оголосив, що найближчим часом буде зібрано підписи членів парламентської більшості, а подання про процедуру імпічменту скеровано до Конституційного суду. Суд має протягом місяця підготуватися до висновку, після чого питання розглянуть в парламенті.

У Грузії однопалатний парламент, він складається із 150 депутатів. У УГрузинської мрії» у парламенті 84 мандати, решта мандатів розподілені між іншими партіями.