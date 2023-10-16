Президентка Грузії відреагувала на рішення Конституційного суду та заклик до відставки

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі відреагувала на рішення Конституційного суду щодо імпічменту та заклик до відставки.



«Я нікуди не поїду. Не піду у відставку...Сьогодні європейське майбутнє та демократія були вбиті одним каменем. Країна, в якій немає жодного балансу між гілками, не може вважатися демократичною країною. Це спроба «Мрії», але час «Мрії» мріяти минув. Нехай самі думають, яка Саломе Зурабішвілі була для них кращою. Мене це не цікавить. Мене цікавить, де я більше корисна цій країні – як вільний політик або як президент, який продовжить свій мандат. Це покаже найближче майбутнє», – сказала Зурабішвілі, передає проєкт Радіо Свобода «Ехо Кавказу».

Вона також оголосила, що має намір бути присутньою в парламенті, коли правляча партія проводитиме голосування за «антиєвропейський імпічмент».



«Я піду до парламенту. І я буду там поруч із цими чоловічками, мені не знадобиться ніхто, щоб мене підтримувати... Вийду, якщо мені дадуть слово, якщо ні, то все одно вийду і скажу все, що треба сказати...», – заявила президентка Грузії.



Лідер «Грузинської мрії» Іраклій Кобахідзе 16 жовтня заявив, що Зурабішвілі має сама піти у відставку після рішення Конституційного суду.

Конституційний суд Грузії 16 жовтня заявив, що президентка країни Саломе Зурабішвілі порушила Конституцію, що дає дозвіл розпочати процедуру її імпічменту.

Тепер парламент у двотижневий термін має розглянути та поставити на голосування питання про усунення президента з посади у порядку імпічменту. Рішення про імпічмент мають підтримати щонайменше 100 депутатів парламенту.

Подання про можливе порушення президентом Конституції ініціювали депутати правлячої партії «Грузинська мрія – Демократична Грузія». У партії вважають, що поїздки Зурабішвілі за кордон порушили 52-гу статтю Конституції Грузії, за якою президент здійснює представницькі повноваження у зовнішній політиці за згодою уряду.

Саломе Зурабішвілі останніми місяцями бувала у Берліні, в Брюсселі. В її адміністрації заявляли, що її зустрічі з європейськими лідерами відбуваються «на підтримку надання Грузії статусу кандидата на вступ до ЄС».

У Грузії однопалатний парламент, він складається із 150 депутатів. У «Грузинської мрії» у парламенті 84 мандати, решта мандатів розподілені між іншими партіями.