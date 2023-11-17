СБУ повідомила про 15 років ув’язнення для легкоатлета, який шпигував для РФ за об’єктами на Хмельниччині

Служба безпеки повідомила про вирок суду терміном 15 років ув’язнення з конфіскацією майна для 55-річного тренера з легкої атлетики на Хмельниччині, який майже щодня пробігав від 10 до 50 км, щоб відслідковувати місця базування та маршрути руху українських військ у регіоні.

«Під час бігу він здійснював приховану фото- та відеозйомку. Для цього використовував камеру власного мобільного телефону, який статично закріплював на руці. Серед основних завдань «бігуна» була розвідка локацій із важким озброєнням та боєприпасами ЗСУ. Також російський агент розробив для окупантів топографічну схему, в якій позначив координати українських блокпостів на основних автошляхах регіону. Розвідувальна інформація потрібна була загарбникам для планування повітряних обстрілів регіону та можливих розвідувально-диверсійних операцій», – розповіли в СБУ.

Чоловіка затримали у травні минулого року, коли він фотографував один з місцевих об’єктів «Укрзалізниці».

Повідомляється, що засуджений є колишнім випускником ленінградського військового училища, до 1992 року служив у лавах Таманської дивізії на території РФ. Згодом звільнився з військової служби та переїхав в Україну.

В умовах воєнного стану спецслужби фактично щодня повідомляють про виявлення підозрюваних у колабораціонізмі, підривній діяльності на шкоду Україні, а також агентурних мереж.