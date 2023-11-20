Двоє людей загинули внаслідок ранкового обстрілу Херсона – влада

Внаслідок ранкового обстрілу Херсона з боку російських військ двоє людей загинули, одна людина поранена, повідомив голова міської військової адміністрації Роман Мрочко.

Крім того, за його словами, пошкоджені автомобілі й будівля.

Очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін уточнив, що зранку 20 листопада російська армія обстріляла автостоянку приватного транспортного підприємства у Херсоні. Загиблі внаслідок удару – водії.

Близько 10-ої ранку Мрочко також повідомив, що Херсон знову під обстрілом, у центральній частині міста чути вибухи.

Російські війська щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини, зокрема обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.