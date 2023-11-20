Шість людей поранені за добу на Херсонщині через російські обстріли – ОВА

На Херсонщині за минулу добу внаслідок російських обстрілів були поранені шестеро людей, зокрема одна дитина, повідомив у телеграмі голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«За минулу добу противник здійснив 51 обстріл, випустивши 323 снаряди з мінометів, артилерії, «Градів», танків, С-60, РПГ, БПЛА й авіації. По місту Херсон ворог випустив 30 снарядів», – написав Прокудін 20 листопада.

За його словами, російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області.

Напередодні голова ОВА повідомляв про трирічну дівчинку, поранену внаслідок обстрілу Херсона російськими військами. За його словами, дитину доставили до реанімації.

«Лікарі виявили у неї мінно-вибухову травму, множинні осколкові поранення, проникаюче поранення грудної порожнини, загальну контузію, закриту черепно-мозкову травму, контузію легень. Також є підозра на уламок у судинному пучку грудної клітини», – заявив голова ОВА.

Після стабілізації стану дитини планують провести КТ-обстеження. Голова ОВА припустив, що її треба буде переводити до київської лікарні.

Вранці 19 листопада російські війська обстріляли Херсон. Місцева влада повідомляла, що постраждали п’ятеро людей, в тому числі трирічна дівчинка з 55-річною бабусею, 59-річний чоловік і ще двоє жінок 47 і 69 років.

Російські війська щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини, зокрема обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.