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Шість людей поранені за добу на Херсонщині через російські обстріли – ОВА

Наслідки обстрілу Херсона, 16 листопада 2023 року
Наслідки обстрілу Херсона, 16 листопада 2023 року

На Херсонщині за минулу добу внаслідок російських обстрілів були поранені шестеро людей, зокрема одна дитина, повідомив у телеграмі голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«За минулу добу противник здійснив 51 обстріл, випустивши 323 снаряди з мінометів, артилерії, «Градів», танків, С-60, РПГ, БПЛА й авіації. По місту Херсон ворог випустив 30 снарядів», – написав Прокудін 20 листопада.

За його словами, російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області.

Напередодні голова ОВА повідомляв про трирічну дівчинку, поранену внаслідок обстрілу Херсона російськими військами. За його словами, дитину доставили до реанімації.

«Лікарі виявили у неї мінно-вибухову травму, множинні осколкові поранення, проникаюче поранення грудної порожнини, загальну контузію, закриту черепно-мозкову травму, контузію легень. Також є підозра на уламок у судинному пучку грудної клітини», – заявив голова ОВА.

Після стабілізації стану дитини планують провести КТ-обстеження. Голова ОВА припустив, що її треба буде переводити до київської лікарні.

Вранці 19 листопада російські війська обстріляли Херсон. Місцева влада повідомляла, що постраждали п’ятеро людей, в тому числі трирічна дівчинка з 55-річною бабусею, 59-річний чоловік і ще двоє жінок 47 і 69 років.

Російські війська щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини, зокрема обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

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