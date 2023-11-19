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У Херсоні зросло число поранених під час ранкового обстрілу

Наслідки одного з попередніх обстрілів Херсона, листопад 2023 року
Наслідки одного з попередніх обстрілів Херсона, листопад 2023 року

Унаслідок артилерійського обстрілу Херсона, здійсненого зранку 19 листопада, постраждали пʼятеро людей, таку уточнену інформацію подає МВС України.

Як повідомив міністр Ігор Клименко, серед поранених трирічна дівчинка з 55-річною бабусею, 59-річний чоловік та ще двоє жінок 47 і 69 років.

«Всі з осколковими пораненнями. Лікарі надають необхідну допомогу. Дитина з бабусею гуляли в дворі. Ворожа артилерія накрила їх біля підʼїзду. Вкотре Росія бʼє по житловій інфраструктурі, по цивільних людях», – ідеться в повідомленні.

Херсонська обласна прокуратура вказала, що «19 листопада близько 11:15 ворог здійснив обстріл Херсона з реактивної артилерії. Внаслідок влучання снарядів був пошкоджений багатоповерховий житловий будинок».

Російські війська щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини, зокрема обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

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