Зросла кількість поранених через війну дітей – ОГП

В Україні станом на 17 листопада, за офіційною інформацією ювенальних прокурорів, зросла кількість постраждалих від повномасштабної агресії Росії дітей.

«16 листопада внаслідок артилерійського обстрілу м. Херсон поранена 15-річна дівчинка», – повідомляє Офіс генпрокурора у Telegram.

На сьогодні від початку російського вторгнення постраждали понад 1655 дітей, 1145 – поранені та 510 – загиблі.

Ці цифри, кажуть прокурори, не остаточні, бо триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.