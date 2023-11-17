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Зросла кількість поранених через війну дітей – ОГП

На сьогодні від початку російського вторгнення постраждали понад 1655 дітей, 1145 – поранені та 510 – загиблі
На сьогодні від початку російського вторгнення постраждали понад 1655 дітей, 1145 – поранені та 510 – загиблі

В Україні станом на 17 листопада, за офіційною інформацією ювенальних прокурорів, зросла кількість постраждалих від повномасштабної агресії Росії дітей.

«16 листопада внаслідок артилерійського обстрілу м. Херсон поранена 15-річна дівчинка», – повідомляє Офіс генпрокурора у Telegram.

На сьогодні від початку російського вторгнення постраждали понад 1655 дітей, 1145 – поранені та 510 – загиблі.

Ці цифри, кажуть прокурори, не остаточні, бо триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

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