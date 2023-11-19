У Херсоні внаслідок обстрілу сил РФ поранені трирічна дівчинка і доросла жінка – влада

Унаслідок ранкового обстрілу Херсона 19 листопада поранень зазнали двоє людей, повідомив начальник міської військової адміністрації Роман Мрочко.

«На цю годину до лікарень Херсона доставлені двоє жінок, одна у тяжкому стані. Вони зазнали поранень унаслідок недавнього обстрілу міста з боку російських окупаційних військ. Ушпиталена і трирічна дівчинка з мінно-вибуховою травмою та осколковими пораненнями. Її стан оцінюється як середній. Окрім того, є пошкоджені будинки», – написав у телеграм-каналі чиновник, додавши, що інформація уточнюється.

Російські війська щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини, зокрема обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.