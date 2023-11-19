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У Херсоні внаслідок обстрілу сил РФ поранені трирічна дівчинка і доросла жінка – влада

Наслідки одного з попередніх обстрілів Херсона, листопад 2023 року
Наслідки одного з попередніх обстрілів Херсона, листопад 2023 року

Унаслідок ранкового обстрілу Херсона 19 листопада поранень зазнали двоє людей, повідомив начальник міської військової адміністрації Роман Мрочко.

«На цю годину до лікарень Херсона доставлені двоє жінок, одна у тяжкому стані. Вони зазнали поранень унаслідок недавнього обстрілу міста з боку російських окупаційних військ. Ушпиталена і трирічна дівчинка з мінно-вибуховою травмою та осколковими пораненнями. Її стан оцінюється як середній. Окрім того, є пошкоджені будинки», – написав у телеграм-каналі чиновник, додавши, що інформація уточнюється.

Російські війська щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини, зокрема обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

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