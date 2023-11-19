Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Суспільство

Прокудін розповів деталі про стан дівчинки, пораненої через російський обстріл Херсона

Наслідки обстрілів Херсона, жовтень 2023 року
Наслідки обстрілів Херсона, жовтень 2023 року

Трирічну дівчинку, поранену внаслідок обстрілу Херсона російськими військами, доставили до реанімації – про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін 19 листопада.

«Лікарі виявили у неї мінно-вибухову травму, множинні осколкові поранення, проникаюче поранення грудної порожнини, загальну контузію, закриту черепно-мозкову травму, контузію легень. Також є підозра на уламок у судинному пучку грудної клітини», – перерахував голова області.

Після стабілізації стану дитини планується провести КТ-обстеження. Голова ОВА припускає, що її треба буде переводити до київської лікарні.

Читайте також: «Кожна справа у нас проти конкретних імен» – консультантка Фонду Клуні про воєнні злочини РФ в Україні

«Зараз дівчинка під постійним наглядом лікарів і отримує всю необхідну допомогу. Бажаю їй скорішого одужання. Та сил і витримки родині», – додає Прокудін.

Вранці 19 листопада російські війська обстріляли Херсон. За даними місцевої влади, постраждали п’ятеро людей, в тому числі трирічна дівчинка з 55-річною бабусею, 59-річний чоловік та ще двоє жінок 47 і 69 років.

Російські війська щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини, зокрема обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

Війна в Україні: понад 5 мільйонів людей були змушені покинути свої домівки (фотогалерея)
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Війна в Україні: понад 5 мільйонів людей були змушені покинути свої домівки (фотогалерея)

Приблизно 5,1 мільйона українців були змушені покинути свої доміви і зараз є внутрішньо переміщеними особами. Значна частина цих людей – із Донеччини, яка найбільше постраждала від збройної агресії Росії.

Форум

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG