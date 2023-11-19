Прокудін розповів деталі про стан дівчинки, пораненої через російський обстріл Херсона

Трирічну дівчинку, поранену внаслідок обстрілу Херсона російськими військами, доставили до реанімації – про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін 19 листопада.

«Лікарі виявили у неї мінно-вибухову травму, множинні осколкові поранення, проникаюче поранення грудної порожнини, загальну контузію, закриту черепно-мозкову травму, контузію легень. Також є підозра на уламок у судинному пучку грудної клітини», – перерахував голова області.

Після стабілізації стану дитини планується провести КТ-обстеження. Голова ОВА припускає, що її треба буде переводити до київської лікарні.

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«Зараз дівчинка під постійним наглядом лікарів і отримує всю необхідну допомогу. Бажаю їй скорішого одужання. Та сил і витримки родині», – додає Прокудін.

Вранці 19 листопада російські війська обстріляли Херсон. За даними місцевої влади, постраждали п’ятеро людей, в тому числі трирічна дівчинка з 55-річною бабусею, 59-річний чоловік та ще двоє жінок 47 і 69 років.

Російські війська щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини, зокрема обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.