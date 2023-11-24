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Новини | Економіка

Німеччина надасть Україні 50 млн євро на пільгове кредитування бізнесу – Шмигаль

Допомога дозволить фінансувати одну з найбільш успішних програм підтримки бізнесу – Шмигаль
Допомога дозволить фінансувати одну з найбільш успішних програм підтримки бізнесу – Шмигаль

Німеччина надасть Україні майже 2 мільярда гривень (50 мільйонів євро) для підтримки економіки, повідомив на засіданні уряду 24 листопада прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«Ці кошти допомагають уряду продовжувати фінансувати одну з найбільш успішних програм підтримки бізнесу – програму пільгового кредитування «5-7-9», – цитує Шмигаля Урядовий портал.

Премʼєр-міністр нагадав, що цього тижня ЄС надав Україні черговий транш макрофінансової допомоги на суму 1,5 мільярда євро, ще 400 мільйонів доларів надійшло від Великої Британії через трастовий фонд Світового банку.

Денис Шмигаль подякував міжнародним партнерам за допомогу у відновленні економіки.

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