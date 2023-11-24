ЗСУ попереджають про загрозу застосування авіаційного озброєння армією РФ на сході і півдні

У Повітряних силах ЗСУ ввечері п’ятниці попередили про загрозу застосування авіаційного озброєння військами РФ на півдні та сході України.

«Активність ворожої тактичної авіації на півдні та сході! Є загроза застосування авіаційного озброєння», – повідомили Повітряні сили у Telegram.

Наразі повітряною тривогою охоплені Миколаївська, Херсонська, Дніпропетровська та Запорізька області.

За даними Генштабу ЗСУ, упродовж поточної доби армія РФ завдала 5 ракетних та 17 авіаційних ударів, здійснила 27 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

Війська РФ постійно атакують українські населені пункти з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.