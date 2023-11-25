У Києві після повітряної атаки знеструмлювалися 77 будинків та 120 установ – КМВА

Вранці в Києві 25 листопада через масовану атаку «шахедами» знеструмлено повітряну лінію, йдеться в повідомленні Київської міської військової адміністрації.

«Внаслідок цього без світла залишилися 77 житлових будинків та 120 установ у центральній частині міста. Причини з'ясовуються. Тривають роботи з відновлення», - кажуть у КМВА.

Крім того, у відомстві кажуть, що попередньо внаслідок обстрілу, на Київщині відключалися повітряні лінії 330 кВ.

У Києві з 2:37 суботи, 25 листопада, триває повітряна тривога. Росія атакує столицю ударними безпілотниками. Внаслідок падіння уламків дронів у кількох районах столиці виникли пожежі, відомо про кількох постраждалих.

Відбій тривоги у Києві та області було оголошено тільки о 8.46 ранку. Небезпека тривала понад 6 годин.