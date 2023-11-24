Міненерго: 635 населених пунктів в Україні – без світла через негоду й бойові дії

В Україні станом на 24 листопада через негоду, технологічні порушення і бойові дії без світла залишилися 635 населених пунктів, повідомило Міністерство енергетики.

Планові вимкнення побутових споживачів не передбачаються, наголосили у відомстві.

За повідомленням, через сильні пориви вітру без світла на ранок 24 листопада залишилися 158 населених пунктів, найбільше – у Львівській, Волинській, Івано-Франківській областях.

На Дніпропетровщині з технологічних причин без електроенергії залишалися майже 46 тисяч абонентів. Більшість – уже заживлено, кажуть у міністерстві.

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На Донеччині, за даними Міненерго, через бойові дії за добу було знеструмлено 53 населених пункти (13,3 тисячі абонентів). У відомстві уточнили, що енергетики повернули світло до двох населених пунктів і заживили п’ять тисяч точок обліку.

Крім того, у Житомирській області через технологічні причини без газопостачання залишилися 330 споживачів, а в Київській області таких же причин без електропостачання – 3,6 тисячі клієнтів.

У Харківській області, за даними Міненерго, за добу через бойові дії пошкоджені два газопроводи низького тиску.

У міністерстві також повідомили, що російські війська обстріляли об’єкт генерації електроенергії на півдні країни, внаслідок чого є пошкодження обладнання, постраждалих немає.

«Минулої доби протягом кількох годин фіксувався незначний дефіцит електроенергії, для покриття якого імпортувалася електроенергія як аварійна допомога. Обсяг залученої електроенергії склав менше 1% від добового споживання. Водночас у період максимального вечірнього споживання електроенергії залучення імпортної електроенергії як аварійної допомоги не відбувалося. На поточну добу дефіциту не передбачається. Українські електростанції покривають потреби споживачів. Отже, обмежень споживачів в електроенергії і, як наслідок, планових відключень не передбачається», – наголосили в міністерстві.

Російські військові з 10 жовтня 2022 року розпочали обстріли критичної енергетичної інфраструктури України, що спричинило дефіцит генерації електроенергії та проблеми з розподілом між регіонами. У 2023 році Росія зменшила інтенсивність атак, а українські енергетики спромоглися значною мірою відновити потужності, також допоміг відновити баланс імпорт електроенергії.

У липні Міністерство енергетики України повідомило, що готується до можливих російських атак наступного опалювального сезону.