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Міненерго: Україна від початку року отримала майже 6 тисяч тонн допомоги для енергетики

Енергетики ремонтують пошкоджену російським обстрілом лінію електропередачі, околиці Краматорська, грудень 2022 року
Енергетики ремонтують пошкоджену російським обстрілом лінію електропередачі, околиці Краматорська, грудень 2022 року

Протягом 2023 року року Україна отримала майже 500 вантажів гуманітарної допомоги для енергетичної галузі, повідомляє Міністерство енергетики 23 листопада.

«Протягом 2023 року в Україну надійшло 496 вантажів гуманітарної допомоги для енергетичного сектору загальною вагою 5 938 тонн. Донорами допомоги у 2023 році стали близько 120 компаній, урядових інституцій і громадських організацій з 34 країн», – йдеться в повідомленні.

За словами міністра енергетики, ремонти та відновлення енергетичної інфраструктури здійснювалися в тому числі за рахунок обладнання, наданого донорами.

«Серед отриманого устаткування від партнерів – генератори, трансформатори та автотрансформатори, обмежувачі перенапруги, автоматичні вимикачі різної потужності, спецтехніка тощо. Частина отриманого обладнання (понад 5,2 тисячі тонн) уже розподілене між 104 компаніями паливно-енергетичного комплексу», – додає відомство.

Загалом, за даними уряду. від початку повномасштабної агресії Росії Україна отримала понад 10,5 тисяч тонн енергетичного обладнання з 35 країн.

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За даними «Укренерго», в Україні зростає споживання електроенергії на тлі зниження температури.

Російські військові з 10 жовтня 2022 року розпочали обстріли критичної енергетичної інфраструктури України, що спричинило дефіцит генерації електроенергії та проблеми з розподілом між регіонами. У 2023 році Росія зменшила інтенсивність атак, а українські енергетики спромоглися значною мірою відновити потужності, також допоміг відновити баланс імпорт електроенергії.

У липні Міністерство енергетики України повідомило, що готується до можливих російських атак наступного опалювального сезону.

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