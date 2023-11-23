Міненерго: Україна від початку року отримала майже 6 тисяч тонн допомоги для енергетики

Протягом 2023 року року Україна отримала майже 500 вантажів гуманітарної допомоги для енергетичної галузі, повідомляє Міністерство енергетики 23 листопада.

«Протягом 2023 року в Україну надійшло 496 вантажів гуманітарної допомоги для енергетичного сектору загальною вагою 5 938 тонн. Донорами допомоги у 2023 році стали близько 120 компаній, урядових інституцій і громадських організацій з 34 країн», – йдеться в повідомленні.

За словами міністра енергетики, ремонти та відновлення енергетичної інфраструктури здійснювалися в тому числі за рахунок обладнання, наданого донорами.

«Серед отриманого устаткування від партнерів – генератори, трансформатори та автотрансформатори, обмежувачі перенапруги, автоматичні вимикачі різної потужності, спецтехніка тощо. Частина отриманого обладнання (понад 5,2 тисячі тонн) уже розподілене між 104 компаніями паливно-енергетичного комплексу», – додає відомство.

Загалом, за даними уряду. від початку повномасштабної агресії Росії Україна отримала понад 10,5 тисяч тонн енергетичного обладнання з 35 країн.

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За даними «Укренерго», в Україні зростає споживання електроенергії на тлі зниження температури.

Російські військові з 10 жовтня 2022 року розпочали обстріли критичної енергетичної інфраструктури України, що спричинило дефіцит генерації електроенергії та проблеми з розподілом між регіонами. У 2023 році Росія зменшила інтенсивність атак, а українські енергетики спромоглися значною мірою відновити потужності, також допоміг відновити баланс імпорт електроенергії.

У липні Міністерство енергетики України повідомило, що готується до можливих російських атак наступного опалювального сезону.