П’ять енергоблоків ТЕС виведені в аварійний ремонт – «Укренерго»

Увечері 20 листопада максимум споживання був на 6,9% вище, ніж у п’ятницю 17 листопада – про це йдеться в зведенні національної компанії «Укренерго» 21 листопада.

«Відключено в аварійний ремонт протягом доби п’ять енергоблоків на теплоелектростанціях в різних регіонах», – йдеться в зведенні.

Водночас, додає компанія, електроенергії від українських електростанцій достатньо для забезпечення потреб споживачів. Ліміти споживання не застосовувалися.

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«Через бойові дії та з інших причин без світла залишається 423 населені пункти. Через погодні умови станом на ранок знеструмлено 6 населених пунктів», – додає «Укренерго».

Російські військові з 10 жовтня 2022 року розпочали обстріли критичної енергетичної інфраструктури України, що спричинило дефіцит генерації електроенергії та проблеми з розподілом між регіонами. У 2023 році Росія зменшила інтенсивність атак, а українські енергетики спромоглися значною мірою відновити потужності, також допоміг відновити баланс імпорт електроенергії.

У липні Міністерство енергетики України повідомило, що готується до можливих російських атак наступного опалювального сезону.