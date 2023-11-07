Міненерго: через обстріли пошкоджена газова інфраструктура у двох областях

В Україні внаслідок російських обстрілів 7 листопада пошкоджена газова інфраструктура у двох областях, повідомили в Міністерстві енергетики України.

«Газова інфраструктура у Дніпропетровській і Сумській областях зазнала пошкоджень через ворожі артобстріли. Є відключені абоненти – тривають роботи з відновлення», – йдеться в повідомленні.

Окремо в Міненерго зауважили, що через сприятливі погодні умови рівень споживання газу в Україні менший, ніж минулого року в цей період, на понад 13 мільйонів кубометрів за добу.

«Це дозволяє активно накопичувати запаси блакитного палива у сховищах – наразі у ПСГ понад 16 млрд кубометрів блакитного палива», – йдеться в повідомленні.

Крім того, за даними Міненерго, енергогенеруючі потужності України «працюють у штатному режимі».

«Запасів вугілля та мазуту на складах достатньо для безперебійної роботи станцій. Обсяг виробленої електроенергії достатній для повного забезпечення потреб споживачів та промисловості», – зауважили у міністерстві.

Щодо ситуації в прифронтових регіонах, то, за даними Міненерго, на Донеччині за минулу добу внаслідок бойових дій вимикалися майже 4900 абонентів.

«На Сумщині з технологічних причин було знеструмлено 189 споживачів. Тривають роботи з відновлення енергопостачання. На Чернігівщині внаслідок технологічних порушень було відключено 2500 абонентів. Роботи із заживлення тривають. На Дніпропетровщині 35 споживачів знеструмлювалися внаслідок бойових дій. Усіх заживлено. Електромережі Харківщини внаслідок обстрілів зазнали пошкоджень. Обсяг руйнувань з’ясовується. Залишається знеструмленою частина споживачів у Донецькій, Запорізькій, Сумській, Чернігівській, Харківській, Херсонській областях. Загалом за добу заживили понад 5800 абонентів», – йдеться в повідомленні.

Раніше сьогодні влада Дніпропетровщини без подробиць повідомила, що російські війська вдарили по інфраструктурному об’єкту поблизу Кривого Рогу.

У жовтні голова «Укренерго» Володимир Кудрицький в інтерв’ю Радіо Свобода розповів, що енергетичні об’єкти України матимуть три рівні захисту у вигляді інженерних укріплень на випадок російських атак.

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Розвідка Британії раніше заявила, що російські військові можуть готуватися до атак на енергетику України взимку.

Російські військові з 10 жовтня 2022 року розпочали обстріли критичної енергетичної інфраструктури України, що спричинило дефіцит генерації електроенергії та проблеми з розподілом між регіонами. У 2023 році Росія зменшила інтенсивність атак, а українські енергетики спромоглися значною мірою відновити потужності, також допоміг відновити баланс імпорт електроенергії.

У липні Міністерство енергетики України повідомило, що готується до можливих російських атак наступного опалювального сезону.