Зеленський увів в дію рішення РНБО про посилення стійкості енергосистеми

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про набуття чинності рішення Ради національної безпеки і оборони України від 7 листопада 2023 року «Щодо додаткових заходів із посилення стійкості функціонування енергетичної системи і підготовки національної економіки до роботи в осінньо-зимовий період 2023/24 року».

Документ оприлюднений 7 листопада на сайті голови держави.

Згідно з рішенням РНБО, уряду доручено протягом місяця ухвалити рішення щодо погашення заборгованості державних і комунальних підприємств критичної інфраструктури, а також бюджетних установ перед постачальником «останньої надії» і постачальниками універсальних послуг за спожиту електричну енергію.

Крім того, Кабміну доручено організувати «гарантовані постачання вуглеводнів в Україну з Каспійського регіону».

Також уряд має внести на розгляд Верховної Ради низку законопроєктів, спрямованих на стимулювання виробництва теплоенергії з альтернативних видів палива, щодо транспортування актів права Європейського союзу і щодо відповідальності за несанкціонований відбір газу операторами газорозподільних систем і промисловими споживачами.

Окремо уряду доручають опрацювати, зокрема, питання державного стимулювання будівництва об’єктів розподіленої генерації, збільшення пропускної потужності газотранспортної системи України, запровадження мобільної генерації для покриття аварійної потреби в окремих районах.

Протягом шести місяців Кабміну доручають вжити заходів заходів із нормативно-правового врегулювання щодо встановлення у 2024 році нульового обсягу квоти експорту газу природного українського походження.

У жовтні голова «Укренерго» Володимир Кудрицький в інтерв’ю Радіо Свобода розповів, що енергетичні об’єкти України матимуть три рівні захисту у вигляді інженерних укріплень на випадок російських атак.

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Розвідка Британії раніше заявила, що російські військові можуть готуватися до атак на енергетику України взимку.

Російські військові з 10 жовтня 2022 року розпочали обстріли критичної енергетичної інфраструктури України, що спричинило дефіцит генерації електроенергії та проблеми з розподілом між регіонами. У 2023 році Росія зменшила інтенсивність атак, а українські енергетики спромоглися значною мірою відновити потужності, також допоміг відновити баланс імпорт електроенергії.

У липні Міністерство енергетики України повідомило, що готується до можливих російських атак наступного опалювального сезону.