Міненерго: ситуація в енергосистемі є контрольованою, з аварійних ремонтів вийшли чотири блоки ТЕС

Міністерство енергетики України заявило, що ситуація в енергосистемі є контрольованою, з аварійних ремонтів вийшли чотири блоки ТЕС.

Як повідомляє пресслужба відомства, максимум навантаження вчора було зафіксовано о 17:30, зростання споживання електроенергії пов’язано зі зниженням температури повітря.



У Міненерго додають, що усі генерації докладають максимум зусиль для покриття потреб споживачів та промисловості.



«Працюють 9 атомних блоків. Також учора протягом доби вийшли з короткострокових ремонтів 4 блоки ТЕС у різних регіонах. У резерві три одиниці обладнання теплової генерації. Загальний приріст теплової генерації за добу складає понад 700 МВт. У вечірній пік споживання для покриття можливої нестачі є можливість залучення імпортованої електроенергії», – повідомляють у міністерстві.

22 листопада компанія «Укренерго» повідомила про дефіцит електроенергії в енергосистемі і закликала українців ощадливо споживати електроенергію. У компанії пояснили, що похолодання збільшило навантаження на енергосистему: тепер найкритичніші години – з 17-00 до 19-00, а потреба в раціональному ощадливому споживанні є з 9-00 до 19-00.

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Російські військові з 10 жовтня 2022 року розпочали обстріли критичної енергетичної інфраструктури України, що спричинило дефіцит генерації електроенергії та проблеми з розподілом між регіонами. У 2023 році Росія зменшила інтенсивність атак, а українські енергетики спромоглися значною мірою відновити потужності, також допоміг відновити баланс імпорт електроенергії.

У липні Міністерство енергетики України повідомило, що готується до можливих російських атак наступного опалювального сезону.