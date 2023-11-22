«Укренерго» заявила про дефіцит електроенергії в енергосистемі – українців просять економити

Компанія «Укренерго» повідомила про дефіцит електроенергії в енергосистемі і прогнозує його збільшення у вечірні години.

В «Укренерго» назвали три основні причини дефіциту:

збільшення споживання через похолодання

підвищена аварійність блоків електростанцій

недостатність обсягів імпорту електроенергії з ЄС

У компанії зауважують, що частину енергоблоків ще відбудовують після влучань російських ракет та дронів, а відновлені не можуть нести таке ж навантаження, як до пошкодження.

«Укренерго» закликає українців ощадливо споживати електроенергію протягом доби – не вмикати одночасно потужні електропристрої, вимикати світло в порожніх приміщеннях та планувати прання у нічні години.

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Російські військові з 10 жовтня 2022 року розпочали обстріли критичної енергетичної інфраструктури України, що спричинило дефіцит генерації електроенергії та проблеми з розподілом між регіонами. У 2023 році Росія зменшила інтенсивність атак, а українські енергетики спромоглися значною мірою відновити потужності, також допоміг відновити баланс імпорт електроенергії.

У липні Міністерство енергетики України повідомило, що готується до можливих російських атак наступного опалювального сезону.