Споживання електроенергії продовжує зростати – «Укренерго»

Споживання електроенергії продовжує зростати, заявляє у телеграмі компанія «Укренерго».

За повідомленням, вечірній максимум споживання електроенергії 22 листопада був на 4% вищим, ніж 21 листопада – для енергосистеми це дорівнює необхідності включення щонайменше 2 додаткових блоків теплових електростанцій.

«Для зменшення навантаження на блоки теплових електростанцій при недостатньому обсязі імпорту, «Укренерго» було змушене активувати аварійну допомогу від операторів систем передачі Румунії, Словаччини, Польщі, загальним обсягом 1800 МВт·год», – повідомили в компанії.



В «Укренерго» зазначають, що експорт сьогодні здійснювався дуже незначним обсягом і виключно у нічні години мінімального споживання до Румунії. Загальний обсяг 10 МВт·год. Водночас, за даними компанії, імпорт електроенергії сьогодні здійснюється протягом доби зі Словаччини, Румунії, Молдови – загальний обсяг 4022 МВт·год.

Раніше 23 листопада Міністерство енергетики України заявило, що ситуація в енергосистемі є контрольованою, з аварійних ремонтів вийшли чотири блоки ТЕС.

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Російські військові з 10 жовтня 2022 року розпочали обстріли критичної енергетичної інфраструктури України, що спричинило дефіцит генерації електроенергії та проблеми з розподілом між регіонами. У 2023 році Росія зменшила інтенсивність атак, а українські енергетики спромоглися значною мірою відновити потужності, також допоміг відновити баланс імпорт електроенергії.

У липні Міністерство енергетики України повідомило, що готується до можливих російських атак наступного опалювального сезону.