У розвідці Британії розповіли, чому в Росії виникла проблема з «Калібрами»

Росія «має проблеми» з використанням крилатих ракет типу «Калібр», йдеться в повідомленні Міністерства оборони Британії.

Зазначається, що здатність Чорноморського флоту Росії використовувати свою базу в Новоросійську для перезавантаження кораблів крилатими ракетами, ймовірно, «стане суттєвим фактором оперативної ефективності флоту».

За словами розвідників, «традиційно» російські військові перезаряджалися крилатими ракетами у Севастополі. Але тепер, на думку експертів, «робити це стало небезпечно через українські атаки». Британська розвідка вважає, що Росія стане більше покладатися на Новоросійськ.

Проте існує ймовірність того, що РФ перестала застосовувати «Калібри» через логістичні проблеми у Новоросійську.

«Росія, ймовірно, прагнутиме прискорити подолання таких проблем, щоб морські крилаті ракети були включені у зимову кампанію ударів по Україні», – йдеться у зведенні.

За словами речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, в окупованому Криму Росія тримає окремі тип ракет, але окрім високоточних, «вона може застосовувати й інші типи для обстрілів України з різних регіонів».

Раніше речник Військово-морських сил Збройних сил України, капітан 3-го рангу Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону заявив, що російський флот зазнав «серйозних збитків» – зокрема, було знищено 15 кораблів, 12 – пошкоджено.

За його словами, можливості сил РФ у Чорному морі останнім часом «значно зменшилися» завдяки роботі українських Сил оборони. Російські військові змушені «триматися якнайдалі й значно обмежені у своїх діях», додав речник ВМС.