ППО вночі знищила 71 із 75 ударних дронів-камікадзе – Повітряні сили ЗСУ

У ніч проти 25 листопада російські військові випустили по Україні 75 дронів-камікадзе типу «Шахеди», українські сили ППО збили 71 безпілотник, йдеться в повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

За словами військових, пуски дронів відбувалися з двох напрямків: Приморсько-Ахтарськ та району Курської області. Основний напрямок удару – Київ.

«Протиповітряна оборона працювала у щонайменше шести областях України: Київська Сумська, Дніпропетровська Запорізька, Миколаївська, Кіровоградська. До відбиття атаки залучили зенітні ракетні війська, тактичну авіацію, мобільні вогневі групи, підрозділи радіоелектронної боротьби», – кажуть у ЗСУ.

Військові наголошують, що більшість дронів збили у Київській області. Також у Дніпропетровській області знищено керовану авіаційну ракету Х-59.

Командувач Об’єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв повідомив, що на півночі України збили 55 «шахедів» – із них 28 «приземлили» мобільні вогневі групи.

За його словами, на Сумському напрямку знищено 7 ударних дронів, на Чернігівському – 4, а на Київському – 17.

Також відомо, що 5 дронів ліквідували у небі Дніпропетровської області, 2 – у Кіровоградській області, по одному – у Миколаївській та Черкаській областях.

У Києві та області 25 листопада повітряна тривога тривала понад 6 годин. Зафіксовано падіння уламків у декількох районах міста, зокрема, у Солом'янському, Голосіївському, Печерському та Дніпровському. У небі над столицею було збито понад 60 дронів-камікадзе, уточнили в КМВА.

У центральній частині Києва через атаку без світла залишилися 77 будинків та 120 установ. Причина – знеструмлення повітряної лінії.

Російські військові регулярно атакують українські населені пункти з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ. Москва, попри докази та свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.