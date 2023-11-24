У ВМС повідомили, скільки кораблів РФ тримає у Чорному морі

Станом на ранок 24 листопада в Чорному морі перебувають два російські кораблі, повідомили Військово-морські сили Збройних сил України. Згідно з наведеними даними, носіїв крилатих ракет «Калібр» серед них немає.

«В Азовському морі – один ворожий корабель; у Середземному морі – один ворожий корабель, яких є носієм крилатих ракет «Калібр», загальний залп – до 8 ракет», – йдеться в повідомленні.

Минулого тижня речник Військово-морських сил Збройних сил України, капітан 3-го рангу Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону заявив, що російський флот зазнав «серйозних збитків» – зокрема, було знищено 15 кораблів, 12 – пошкоджено.

За його словами, можливості сил РФ у Чорному морі останнім часом «значно зменшилися» завдяки роботі українських Сил оборони. Російські військові змушені «триматися якнайдалі й значно обмежені у своїх діях», додав речник ВМС.