Кремль прагне отримати контроль над усіма системами відеоспостереження в Росії – ISW

Кремль прагне отримати контроль над усіма системами відеоспостереження у Росії, ймовірно, для «посилення внутрішніх репресій», йдеться в новому звіті американського Інституту вивчення війни (ІSW).

Повідомляється, що Мінцифри РФ виступило з ініціативою створення «єдиної платформи для зберігання та обробки відеоматеріалів з усіх систем відеоспостереження в Росії, вартість якої, як повідомляється, становитиме близько 134 млн. доларів».

За даними аналітиків, у Росії налічується близько 1,2 млн камер відеоспостереження, близько половини з яких наразі доступні російському уряду.

«До 2030 Міністерство цифрового розвитку Росії планує збільшити кількість камер спостереження по всій країні до 5 млн штук, і інтегрувати їх в програмне забезпечення для розпізнавання осіб і зображень», – йдеться у звіті ISW.

У вересні Путін вчергове пропустив велику очну зустріч лідерів G20, яка проходила в Індії. Президент Росії не був присутній особисто на зборах «Групи 20», відколи російська армія в лютому 2022 року розпочала повномасштабне вторгнення в Україну.

Міжнародний кримінальний суд у Гаазі у березні виписав ордер на арешт Володимира Путіна та російської уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової. МКС підозрює їх у насильницькій депортації українських дітей до Росії.