«Перепризначення Путіна»: як Росія готується до президентських виборів в окупації

Як Росія готує окуповані території до проведення своїх президентських виборів? Які технології використовує окупаційна влада і чи мають вони ефект? Чому в Росії голосують за Путіна і як Кремль буде використовувати результати виборів президента? Про все це – в матеріалі проєкту Радіо Свобода «Новини Приазовʼя».

Росія готується до проведення президентських виборів на окупованих територіях. Днями Володимир Путін підписав закон, який уточнює порядок цього процесу під час воєнного стану, повідомило російське інформаційне агентство «Інтерфакс».

підписав закон, який уточнює порядок цього процесу під час воєнного стану, повідомило російське інформаційне агентство «Інтерфакс». У законі сказано, що в такому випадку ЦВК Росії може застосувати певні особливості. Тобто, якщо підготовка та проведення виборів можуть становити загрозу життю та здоров'ю населення, то цей процес відкладається за рішенням російської Центральної виборчої комісії, про що вона негайно інформує президента Росії, сказано в документі.

Крім того, російський закон передбачає, що вибори на окупованих територіях можуть проводитися після консультацій із Центрвиборчкомом, Міноборони та ФСБ Росії. Також дозволяється проводити голосування як на всій території, де запроваджено воєнний стан, так і лише на її частині.

«Передвиборча кампанія вже у розпалі»

На окупованій частині Запорізької області у процесі підготовки до псевдовиборів вже створюють комісії та агітаційні групи. Також проводять облік місцевих жителів, повідомив 15 листопада в ефірі «Суспільного» міський голова Мелітополя Іван Федоров.

За його словами, через небажання місцевих жителів співпрацювати з окупаційною владою до регіону привозять різних фахівців із Росії. Саме з цих людей будуть формувати лояльні комісії для проведення так званих виборів, вважає Федоров.

Директор Центру стратегічного розвитку територій із Мелітополя Андрій Орлов розповів «Новинам Приазов’я», що у великих населених пунктах, таких, як Мелітополь, Бердянськ, Маріуполь, Генічеськ, російська передвиборча кампанія вже у розпалі. При цьому окупаційна влада застосовує досить цинічні технології, каже він.

«Зомбують. І зомбування відбувається у двох напрямках. З одного боку, це те, що треба йти на вибори й голосувати безпосередньо за цього кандидата. З іншого боку, це зомбування на кшталт того, що: «Дивіться у нас все добре, ми проводимо вибори у вас». Мовляв, ви – теж частина РФ. Таким чином теж навіюється думка про те, що ці території не будуть звільнені й не повернуться до України, що це назавжди», – каже Орлов.

Цілком можливо, що Росія буде застосовувати силові методи, аби змусити жителів окупованих територій взяти участь у псевдоголосуванні, вважає Орлов.

Обов'язково з цих виборів створять свято на кшталт виборів в СРСР

«Вони обов'язково з цих виборів створять свято на кшталт виборів в СРСР. Тобто це буде буфет, це будуть народні гуляння. Вибори царя – у цьому випадку вони будуть виглядати саме так. Щоб був якийсь позитив, який їм бажано і побачити, і показати надалі. Більшість мешканців, побоюючись за свою безпеку, просто не хочуть туди йти. Підтримують вони ту владу чи не підтримують, чи їм байдуже, але з міркувань своєї безпеки вони точно не хочуть туди йти. Тому що є велика ймовірність, що людей будуть певною мірою туди затягувати і силою, цілком можливо», – зауважив експерт.

«Повністю усунути українську владу»

Для місцевих окупаційних чиновників вибори – це непогана можливість заробити, адже на їхню підготовку і проведення виділяють чималі бюджети, каже експерт. Російська влада, своєю чергою, використає результати псевдовиборів для демонстрації власної начебто легітимності на окупованих територіях, вважає Орлов.

Це наступний крок для того, щоб усувати українську владу з цих територій і український вплив в цілому

«Через цю легітимізацію вони і собі в першу чергу, і на внутрішньому ринку показують, що на цих територіях все добре, нібито фейкова влада повноправно починає діяти, діє там, і тим самим провадження цієї законної влади – це наступний крок для того, щоб усувати українську владу з цих територій і український вплив в цілому. Це промивання мізків для мешканців цих територій, щоб вони зрозуміли, що території повною мірою належать РФ і жити їм доведеться за тими законами», – каже він.

Також ці вибори будуть активно використовувати надалі для міжнародної спільноти, переконаний директор дослідницького центру: «Ця картинка – це розмінна монета для міжнародних інстанцій, інституцій, де посилаючись на «вибір» людей будуть показувати і казати: «Ось дивіться, це вибір людей, вони обирали його, вони обрали свого президента».

З огляду на бойові дії і окупацію Росією частини південних територій України, редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити.

«Погіршується моральний стан»

Перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський розповів «Новинам Приазовʼя», що на окупованій частині регіону підготовка до псевдовиборів не є масштабною.

«В них дуже велика зараз проблема з управлінськими кадрами, там не дуже хочуть їхати росіяни зараз на Херсонщину обіймати якісь посади там середньої ланки. Тому що всі чудово вже розуміють, що ніякий це не новий регіон, це окупована територія з відповідним ставленням до них місцевих, з відповідними ризиками від партизанських дій та всього іншого», – каже політик.

Проведення подібних псевдовиборів негативно впливає на моральний стан людей, зазначив Соболевський.

Люди бачать справжнє обличчя «русского мира»

«Але в цілому ніякого впливу на життя людей це не буде мати. На жаль, там зараз складна гуманітарна ситуація. Вони (окупанти – ред.) вже давно не граються в хороших росіян на окупованих територіях, коли вони роздавали гуманітарну допомогу масово, коли вони роздавали гроші направо і наліво будь-якій особі, яка готова була ці рублі прийняти. Всього цього вже немає насправді.

Вже зараз люди бачать справжнє обличчя «русского мира». Для пропагандистської картинки звичайно буде якийсь театральний виступ, якісь музиканти приїдуть. Але по-справжньому їх люди не цікавлять», – переконаний Соболевський.

Росія і надалі усіляко намагається інтегрувати окуповані території до свого складу без урахування думки місцевих жителів, зазначив він.

«На початку було дуже багато заяв (російських сил – ред.), таких грандіозних проєктів, зараз нічого цього насправді вже і немає. Зараз просто вже іде пограбування, зараз є тотальний контроль над людьми і намагання якомога швидше все ж таки примусити людей всіх взяти російські паспорти, стати на військовий облік, тобто повністю інтегруватися в Росію», – додав політик.

«Імітація народного волевиявлення»

Журналіст і політичний оглядач Віталій Портников у коментарі «Новинам Приазов'я» зазначив, що президентські вибори в Росії – це не справжня політична кампанія, а імітація народного волевиявлення.

«Це просто чергова спроба довести легітимізацію статусу цих територій, що це невід’ємна частина РФ, адже Росія діє не в рамках міжнародного права, вона діє в рамках так званого російського конституційного права, яке суперечить міжнародному. Але це не заважає росіянам проводити там різні голосування. Путіна можна було вважати нелегітимним вже після анексії Криму, але, з точки зору конституційного права РФ, нічого для нього не змінилося», – зазначив він.

Проведення так званих виборів на окупованих територіях залежить від ситуації на фронті, каже журналіст. Якщо в Кремлі вирішать, що там небезпечно проводити вибори, з точки зору близькості фронту, воєнних дій, вони можуть їх там відкласти.

Вибори президента РФ на окупованих територіях України не мають жодного юридичного сенсу

«Необґрунтовано і нелогічно, з точки зору Росії, не проводити там вибори, тому що це означає показати, що це не російська територія. Вибори президента РФ на окупованих територіях України не мають жодного юридичного сенсу, а їхній політичний сенс виключно в тому, щоб ще раз продемонструвати, що ці території – невід’ємна частина території Росії. Так завжди робить окупант з землями, які він привласнює», – пояснив оглядач.

«Не вибори, а призначення»

Російський опозиційний політик Ілля Пономарьов називає вибори президента Росії «перепризначенням Володимира Путіна». На його думку, Путіну треба показати світу, що він «контролює ситуацію».

«Його прихильникам з адміністрації президента треба заробляти гроші на цих виборах. Це перевірка лояльності еліт всередині країни. Звичайно, з точки зору окупованих територій, це демонстрація контролю і закріплення того факту, що вони є окупованими, і як частина Росії це буде там показуватися як легітимність, що люди, які там живуть, «проголосували» за російських політиків, а саме: за Володимира Путіна. Але, звичайно, до справжніх виборів це стосунку просто немає», – зазначив Пономарьов.

Про легітимність Путіна

Політик вважає, що світ не має визнавати легітимність російського президента Путіна, і пояснює, чому.

«Я вважаю, що це треба було давно зробити. І давно певна частина російської опозиції, не вся російська опозиція, а певна частина казала, ще у 2012 році, що це узурпація влади, коли Путін пішов на третій термін. А потім це було навіть гірше, у 2018 році. Але міжнародне суспільство було неготове визнавати нелегітимність Путіна і відмовляти йому в назві президент», – зауважив він.

Пономарьов вважає, що саме настав час це зробити, нагадавши про постанову ПАРЄ.

В жовтні 2023 року ПАРЄ ухвалила резолюцію, яка визнає «вічну» владу Путіна нелегітимною та рішуче підтримує створення спеціального міжнародного кримінального трибуналу. Резолюція була ухвалена одностайно після дебатів та доповіді «Дослідження легітимності та законності відмови від обмеження терміну повноважень для чинного президента РФ».

«Треба, щоб саме це зробив і Конгрес США, і парламенти інших країн. І тоді хай він існує, але цивілізований світ буде не визнавати його президентом, і це буде правильно», – додав політик.

«Голосують через страх»

Російське населення голосує за Путіна переважно через страх перед нестабільністю, вважає Пономарьов. Якщо казати про справжню підтримку, то вона давно вже знаходиться десь на рівні між 30% та 40%, стверджує він, посилаючись на аналіз глибинного дослідження суспільної думки.

Путін буде грати на війні, погрозі, на безпеці, що він – гарант стабільності

«Але, звичайно, є ситуації – альтернативи не існує. Якщо не Путін, то хто? Люди не можуть відповісти на це коректно, плюс вони залякані, що так звані соціологи запишуть кожного, хто скаже, що він проти Путіна. Звичайно, коли війна, є певний ефект консолідацій навколо керівництва країни. Але цей ефект має тимчасовий характер.

Знову, якщо ми дивимося на соціологічне опитування, то тренд на зниження цього ефекту очевидний. Ми можемо дискутувати, чи він взагалі ще існує, чи його вже немає, як давно немає ефекту від анексії Криму. Я вважаю, що якщо він і є, то це виключно щось невелике. Але Путін буде грати на цьому – на війні, погрозі, на безпеці, що він – гарант стабільності. Саме тому він і має ці 30-40%», – додав політик.

Російська влада у вересні 2022 року оголосила про анексію чотирьох українських областей, частково окупованих – Херсонської, Запорізької, Донецької і Луганської. Україна і Захід засудили цю спробу анексії. Президентські вибори в Росії і на окупованих територіях планують на березень 2024 року. Втім, ані Київ, ані західні країни не визнають результати будь-яких голосувань, що проходять в окупації.