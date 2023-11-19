Російське ТБ: Путін планує взяти участь у віртуальній зустрічі лідерів G20

Російський президент Володимир Путін наступного тижня планує взяти участь у віртуальному саміті «Групи 20» 22 листопада – про це 19 листопада заявив російський державний телеканал «Росія 1».

Як заявили в ефірі каналу, Путін і лідери західних країн «вперше за довгий час можуть стати учасниками одного заходу».

Днями речник Кремля Дмитро Пєсков також заявив російському державному агентству «РИА Новости», що Москва готується до участі у віртуальному саміті.

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Згідно з календарем «Групи 20», віртуальна зустріч лідерів країн групи призначена на 22 листопада.

У вересні Путін вчергове пропустив велику очну зустріч лідерів G20, яка проходила в Індії. Президент Росії не був присутній особисто на зборах «Групи 20», відколи російська армія в лютому 2022 року розпочала повномасштабне вторгнення в Україну.

Міжнародний кримінальний суд у Гаазі у березні виписав ордер на арешт Володимира Путіна та російської уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової. МКС підозрює їх у насильницькій депортації українських дітей до Росії.