ISW про заяви Путіна щодо готовності до переговорів: Кремль не змінив цілей війни проти України

Президент Росії Володимир Путін повторив «шаблонну риторику», яка хибно зображає Росію як готову брати участь у змістовних переговорах, ймовірно, щоб змусити Захід передчасно підштовхувати Україну до переговорів з Росією, пише у своєму черговому звіті американський Інститут вивчення війни (ISW).

«Путін заявив, що світ повинен «подумати про те, як зупинити цю трагедію (війну, ініційовану Росією проти України)», неправдиво сигналізуючи про готовність брати участь у змістовних мирних переговорах в Україні. Путін і інші російські офіційні особи регулярно неправдиво заявляли, що Кремль готовий вести переговори, щоб припинити війну, сигналізуючи водночас, що Кремль зберігає свої максималістські цілі щодо України, включаючи територіальні претензії і зміну влади», – йдеться в повідомленні.

Аналітики зауважили, що офіційні особи Кремля проштовхували цей наратив, стверджуючи одночасно, що Україна не бажає вести переговори з Росією, щоб, швидше за все, змусити західних чиновників передчасно пропонувати вигідні для Росії поступки замість того, щоб брати участь у змістовних, добросовісних переговорах. Українські ж офіційні особи висловлювали свою готовність вести переговори з Росією, як тільки РФ виведе свої війська з міжнародно визнаної території України, включаючи Донбас і Крим, йдеться у звіті.

«ISW не помітив ніяких ознак того, що Путін не зберігає своїх максималістських цілей, і продовжує вважати, що передчасне припинення бойових дій в Україні значно збільшує ймовірність поновлення російської агресії на набагато вигідніших для Кремля умовах у найближчому майбутньому», – наголосили в ISW.

Напередодні на позачерговому онлайн-саміті G20 Путін заявив, що «Росія ніколи не відмовлялася» від мирних переговорів з Україною.

Путін назвав війну проти України трагедією, і сказав, що «треба думати, як припинити кровопролиття».

Президент Володимир Зеленський раніше наголосив, що Україна не буде вести переговори з Москвою, доки Росія повністю не піде з українських територій.

Читайте також: «Ми не потрапимо в цю пастку» – Кулеба про заклики до переговорів із РФ

У нещодавному інтерв’ю The Sun Зеленський наголосив, що Київ не підтримує «мир за будь-яку ціну». «Ми не віримо ні Путіну, ні Росії, ми не віримо, що вони хочуть закінчити війну. Вони хочуть нас вбити. А ми хочемо справедливості. Тому ми не говоримо про мир за будь-яку ціну. Ми говоримо про справедливий мир. Чи важко на полі бою? Так. Але дружити чи сідати за дипломатичний стіл зараз із Росією? Ні», – сказав президент.

На початку листопада американський телеканал NBC News із посиланням на двох високопосадовців США – одного нинішнього й одного колишнього – повідомив, що представники США і Євросоюзу нібито почали обговорювати з Україною можливі мирні переговори з Росією для припинення війни.

За словами співрозмовників телеканалу, в розмовах торкалися того, від чого Україні, можливо, доведеться відмовитися, щоб досягти угоди. Водночас у Державному департаменті США заявили, що не знають про розмови з Україною щодо «мирних переговорів» із Росією.