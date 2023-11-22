Путін на онлайн-саміті G20 заявив, що РФ ніколи не відмовлялася від мирних переговорів з Україною

Росія ніколи не відмовлялася від мирних переговорів з Україною, заявив президент РФ Володимир Путін на позачерговому онлайн-саміті G20.

«Росія ніколи не відмовлялася від мирних переговорів з Україною… Це Україна, а не Росія, публічно оголосила про вихід з переговорного процесу», – заявив Путін, чий текст виступу поширила пресслужба Кремля.

Путін назвав війну проти України трагедією, і сказав, що «треба думати, як припинити кровопролиття». Крім того, він у своєму виступі заперечив вплив війни на світову економіку, вказавши, що причиною стресу є «непродумана макроекономічна політика деяких держав».

Українська сторона наразі не коментувала ці заяви Путіна.

Президент Володимир Зеленський раніше наголосив, що Україна не буде вести переговори з Москвою, доки Росія повністю не піде з українських територій.

Раніше сьогодні стало відомо, що президент США Джо Байден і лідер Китаю Сі Цзіньпін не будуть серед учасників онлайн-саміту лідерів «Групи 20», організованого Індією. Кремль виступ Путіна підтверджував.

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