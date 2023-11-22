Bloomberg: Сі та Байден не братимуть участь у онлайн-саміті G20

Лідер Китаю Сі Цзіньпін та президент Сполучених Штатів Джо Байден не братимуть участь у онлайн-зустрічі лідерів «Групи 20», організоване Індією – про це повідомило видання Bloomberg.

Зокрема, медіа цитує Міністерство закордонних справ Китаю, яке повідомило, що замість Сі участь у зустрічі візьме прем’єр-міністр КНР Лі Цян.

Крім того, згідно з матеріалом, президент США Джо Байден також пропустить саміт.

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Міністр закордонних справ Індії Віней Кватра заявив на брифінгу у вівторок, що «переважна більшість» лідерів G-20 відвідає відеозустріч у середу.

Bloomberg звертає увагу на те, що прем’єр-міністр Індії Моді пропустив віртуальну зустріч лідерів країн із економіками, що розвиваються, на якій був присутній Сі, яка стосувалася конфлікту Ізраїлю та ХАМАС. Замість нього був присутній міністр закордонних справ Індії Субрахманьям Джайшанкар, повідомляють індійські медіа.

Раніше російське телебачення повідомило, що президент Росії Володимир Путін планує взяти участь у віртуальному саміті «Групи 20» 22 листопада.