Уламки російських дронів пошкодили 4 приватних будинки на Київщині – ОВА

Нічна атака Росії 25 листопада пошкодила приватне житло в Київській області, повідомила обласна військова адміністрація 25 листопада.

«У громадах області через падіння уламків пошкоджено чотири приватні будинки, а також дві квартири в одному з багатоповерхових будинків. Усі пошкодження незначні», – йдеться в повідомленні.

Як повідомив очільник Київщини Руслан Кравченко в ефірі телемарафону, у будинках вибиті вікна та пошкоджені дахи.

«Також зазнали пошкоджень два автомобілі та одне підприємство зазнало незначних пошкоджень, була пожежа на десяти квадратних метрах», – заявив він.

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За даними обласної влади, на Київщині ніхто не постраждав.

Російські війська завдали повітряної атаки по Україні вночі проти 25 листопада. Основний удар був спрямований на Київ та Київщину, де повітряна тривога тривала понад 6 годин. Зафіксовано падіння уламків у декількох районах міста, зокрема, у Солом’янському, Голосіївському, Печерському та Дніпровському Києва.

Внаслідок атаки по столиці постраждали п’ятеро людей, в тому числі 11-річна дитина, розповів мер Києва Віталій Кличко. Також у місті були пошкоджені житлові будинки та частково зруйнована будівля дитячого садочка.

За даними Повітряних сил, в ході цієї атаки сили протиповітряної оборони загалом збили 74 дронів-камікадзе з 75.