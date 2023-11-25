У ніч на 25 листопада Росія атакувала Україну безпілотниками «Шахед». Російські війська використали дрони-камікадзе чорного кольору із карбоновим покриттям, ймовірно, щоб ускладнити роботу ППО вночі. Вранці Повітряні сили ЗСУ повідомили, що загалом російська армія атакувала Україну 75 «шахедами», 74 були збиті протиповітряною обороною, понад 60 із них – у небі над Києвом. Внаслідок падіння уламків дронів у кількох районах столиці сталися пожежі та відключення електроенергії, відомо про п'ятьох постраждалих, серед яких 11-річна дитина. Повітряна тривога у Києві тривала більш як 6 годин і припинилася близько 9-ї ранку.

Наслідки масштабного обстрілу столиці дивіться у репортажі.