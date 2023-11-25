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Понад 60 дронів на Київ: наслідки масштабної атаки безпілотників «Шахед» на столицю (фоторепортаж)

У ніч на 25 листопада Росія атакувала Україну безпілотниками «Шахед». Російські війська використали дрони-камікадзе чорного кольору із карбоновим покриттям, ймовірно, щоб ускладнити роботу ППО вночі. Вранці Повітряні сили ЗСУ повідомили, що загалом російська армія атакувала Україну 75 «шахедами», 74 були збиті протиповітряною обороною, понад 60 із них – у небі над Києвом. Внаслідок падіння уламків дронів у кількох районах столиці сталися пожежі та відключення електроенергії, відомо про п'ятьох постраждалих, серед яких 11-річна дитина. Повітряна тривога у Києві тривала більш як 6 годин і припинилася близько 9-ї ранку.

Наслідки масштабного обстрілу столиці дивіться у репортажі.

Місцеві&nbsp;&nbsp;жителі стоять біля воронки, яка з&rsquo;явилася після вибуху російського БПЛА &laquo;Шахед
1 Місцеві  жителі стоять біля воронки, яка з’явилася після вибуху російського БПЛА «Шахед
У ніч на 25 листопада російська армія випустила по Україні рекордну кількість ударних БПЛА &ndash; 75 &laquo;Шахедів&raquo;, з них 74 були збиті силами протиповітряної оборони
2 У ніч на 25 листопада російська армія випустила по Україні рекордну кількість ударних БПЛА – 75 «Шахедів», з них 74 були збиті силами протиповітряної оборони
Підлітки фотографують деталі&nbsp;знищеного дрона-камікадзе
3 Підлітки фотографують деталі знищеного дрона-камікадзе
Працівники поліції працють на місці вибуху
4 Працівники поліції працють на місці вибуху
Пошкоджений житловий будинок в Солом&#39;янському районі Києва. Зафіксовано падіння уламків також у Голосіївському, Печерському та Дніпровському районах столиці
5 Пошкоджений житловий будинок в Солом'янському районі Києва.

Зафіксовано падіння уламків також у Голосіївському, Печерському та Дніпровському районах столиці
Чоловік замітає скло від вибитих ударною хвилею вікон
6 Чоловік замітає скло від вибитих ударною хвилею вікон
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Рятувальні служби на місці вибуху безпілотника
8 Рятувальні служби на місці вибуху безпілотника
У столиці повітряну тривогу оголосили о 2:37. Близько п&#39;ятої години пролунали перші вибухи
9 У столиці повітряну тривогу оголосили о 2:37. Близько п'ятої години пролунали перші вибухи
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Пошкоджена квартира у Солом&#39;янському районі міста Києва
11 Пошкоджена квартира у Солом'янському районі міста Києва
Дитина ховається в коридорі своєї квартири, пошкодженої під час ударів російських&nbsp;&nbsp;&laquo;шахедів&raquo;. У цей час ще триває повітряна тривога, за вікном чути роботу ППО
12 Дитина ховається в коридорі своєї квартири, пошкодженої під час ударів російських  «шахедів». У цей час ще триває повітряна тривога, за вікном чути роботу ППО
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Волонтери загонів швидкого реагування Товариства Червоного Хреста України перевіряють, чи є поранені в пошкодженому будинку. Наразі відомо про 5 постраждалих киян, серед них &ndash; 11-річна дитина
15 Волонтери загонів швидкого реагування Товариства Червоного Хреста України перевіряють, чи є поранені в пошкодженому будинку.

Наразі відомо про 5 постраждалих киян, серед них – 11-річна дитина
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У Печерському та Подільському районах уламки впали на відкритій місцевості. У Солом&#39;янському районі сталося руйнування на другому поверсі пʼятиповерхівки, але рятувальники деблокували двох жінок та евакуювали їх
18 У Печерському та Подільському районах уламки впали на відкритій місцевості. У Солом'янському районі сталося руйнування на другому поверсі пʼятиповерхівки, але рятувальники деблокували двох жінок та евакуювали їх
Чоловік завішує вибите вікно
19 Чоловік завішує вибите вікно
Також в Солом&#39;янському районі внаслідок&nbsp;&nbsp;вибуху дрону &laquo;Шахед сталося часткове руйнування дитячого садочку
20 Також в Солом'янському районі внаслідок  вибуху дрону «Шахед сталося часткове руйнування дитячого садочку
Вибухотехнік на даху пошкодженого дитячого садочку
21 Вибухотехнік на даху пошкодженого дитячого садочку
Дитина дивиться на частково зруйнований садочок
22 Дитина дивиться на частково зруйнований садочок
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Російські військові регулярно атакують українські населені пункти з різних видів озброєння &ndash; ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ. Москва, попри докази та свідчення, з початку масштабного вторгнення&nbsp;заперечує обстріли цивільних в Україні.
24 Російські військові регулярно атакують українські населені пункти з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ. Москва, попри докази та свідчення, з початку масштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.
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Сергій Нужненко

Репортажний фотограф. Фотокореспондент Радіо Свобода з 2016 року.

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