Кличко: зросла кількість постраждалих внаслідок атаки по Києву, серед них дитина

У Києві зросла кількість постраждалих внаслідок масованої атаки російських дронів-камікадзе у ніч проти 25 листопада, повідомив мер столиці Віталій Кличко.

«Загалом, у результаті російської атаки на столицю постраждали 5 людей, серед них 11-річна дитина», – розповів міський голова Києва.

За словами Кличка, усі постраждалі отримали медичну допомогу на місцях або ж в травмпункті.

Як розповіли в КМВА, найстаршій постраждалій 65 років. Троє людей внаслідок атаки мають гостру реакцію на стрес. Ще двоє отримали різані рани кінцівок.

У Києві та області 25 листопада повітряна тривога тривала понад 6 годин. Зафіксовано падіння уламків у декількох районах міста, зокрема, у Солом'янському, Голосіївському, Печерському та Дніпровському. У небі над столицею було збито понад 60 дронів-камікадзе, уточнили в КМВА.

У центральній частині Києва через атаку без світла залишилися 77 будинків та 120 установ. Причина – знеструмлення повітряної лінії.

Російські військові регулярно атакують українські населені пункти з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ. Москва, попри докази та свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.