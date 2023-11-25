Нічна атака на Київ: Ігнат розповів, чи використовувала Росія реактивні «шахеди»

Сили РФ під час нічної атаки на Київ 25 листопада не використовували реактивні «шахеди», які раніше представив Іран, йдеться в повідомленні речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

У мережі з’явилися фото уламків «шахедів», які атакували Київ. На опублікованих кадрах помітно, що дрони були чорного кольору. У мережі припустили, що «росіяни могли використати новітні іранські безпілотники».

«Це не є реактивні («шахеди» – ред.). Іран показав перспективну модель цього «шахеду», невідомо, в якій кількості їх виготовляють і т.д., яка буде доля цього реактивного БПЛА», – сказав Ігнат.

Речник додав, що російські військові постійно модернізують «шахеди». Можливо, чорний колір використали для того, щоб ускладнити роботи української ППО.

«Вони і раніше удосконалювали ті БПЛА, які отримали від Ірану, і ті, що роблять самі, використовуючи певні композитні матеріали для світловідбиваючої поверхні. Зараз ми бачимо, що використали карбономатеріал. Карбон є поглинаючим матеріалом для радіолокаційного сигналу, і чорний колір – зрозуміло, чому», – додав він.

У Києві та області 25 листопада повітряна тривога тривала понад 6 годин. Зафіксовано падіння уламків у декількох районах міста, зокрема, у Солом'янському, Голосіївському, Печерському та Дніпровському. У небі над столицею було збито понад 60 дронів-камікадзе, уточнили в КМВА.

Внаслідок атаки по столиці постраждало 5 людей, в тому числі 11-річна дитина, розповів мер Києва Віталій Кличко.

У центральній частині Києва через атаку без світла залишилися 77 будинків та 120 установ. Причина – знеструмлення повітряної лінії.

За даними Повітряних сил ЗСУ, в ніч проти 25 листопада російські військові запустили по Україні 75 дронів-камікадзе типу «Шахед», українські сили ППО збили 71 безпілотник.

Російські військові регулярно атакують українські населені пункти з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ. Москва, попри докази та свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.