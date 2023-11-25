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Нічна атака на Київ: Ігнат розповів, чи використовувала Росія реактивні «шахеди»

Сили РФ під час нічної атаки на Київ 25 листопада не використовували реактивні «шахеди», які раніше представив Іран, каже Юрій Ігнат
Сили РФ під час нічної атаки на Київ 25 листопада не використовували реактивні «шахеди», які раніше представив Іран, каже Юрій Ігнат

Сили РФ під час нічної атаки на Київ 25 листопада не використовували реактивні «шахеди», які раніше представив Іран, йдеться в повідомленні речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

У мережі з’явилися фото уламків «шахедів», які атакували Київ. На опублікованих кадрах помітно, що дрони були чорного кольору. У мережі припустили, що «росіяни могли використати новітні іранські безпілотники».

«Це не є реактивні («шахеди» – ред.). Іран показав перспективну модель цього «шахеду», невідомо, в якій кількості їх виготовляють і т.д., яка буде доля цього реактивного БПЛА», – сказав Ігнат.

Речник додав, що російські військові постійно модернізують «шахеди». Можливо, чорний колір використали для того, щоб ускладнити роботи української ППО.

«Вони і раніше удосконалювали ті БПЛА, які отримали від Ірану, і ті, що роблять самі, використовуючи певні композитні матеріали для світловідбиваючої поверхні. Зараз ми бачимо, що використали карбономатеріал. Карбон є поглинаючим матеріалом для радіолокаційного сигналу, і чорний колір – зрозуміло, чому», – додав він.

У Києві та області 25 листопада повітряна тривога тривала понад 6 годин. Зафіксовано падіння уламків у декількох районах міста, зокрема, у Солом'янському, Голосіївському, Печерському та Дніпровському. У небі над столицею було збито понад 60 дронів-камікадзе, уточнили в КМВА.

Внаслідок атаки по столиці постраждало 5 людей, в тому числі 11-річна дитина, розповів мер Києва Віталій Кличко.

У центральній частині Києва через атаку без світла залишилися 77 будинків та 120 установ. Причина – знеструмлення повітряної лінії.

За даними Повітряних сил ЗСУ, в ніч проти 25 листопада російські військові запустили по Україні 75 дронів-камікадзе типу «Шахед», українські сили ППО збили 71 безпілотник.

Російські військові регулярно атакують українські населені пункти з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ. Москва, попри докази та свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.

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