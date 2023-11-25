Зеленський у День пам’яті жертв голодоморів: «світ має засудити злочини минулого і сьогодення»

У часи Голодомору «світ не міг бачити повною мірою правду», йдеться у звернені президента України Володимира Зеленського з нагоди Дня пам’яті жертв голодоморів.

Водночас сьогодні, за словами президента, на тлі війни з Росією, «є лише ті, хто обирає не помічати цього».

Під час звернення президент подякував усім тим, хто «разом з Україною відновлює історичну правду й справедливість, а також називає речі своїми іменами й не дозволяє винним у злочинах сховатися за брехнею про нібито непричетність».

«90 років тому світ не міг бачити повною мірою, що відбувається насправді. Зараз немає тих, хто б не бачив. Є лише ті, хто обирає не помічати. Їх небагато. І буде ще менше. Правда прокладає собі шлях. На цьому шляху світ має об’єднатись і засудити злочини минулого. Світ має об’єднатись і зупинити злочини сьогодення», – зазначив Зеленський.

25 листопада в Україні та світі вшановують пам’ять жертв Голодомору. Ця дата присвячена подіям 1932–1933 років, коли в результаті політики Радянського Союзу щодо хлібозаготівель і колективізації від голоду в Україні померли, за різними підрахунками, від 7 до 10 мільйонів людей.

Цього року Україна і світ відзначають 90-ті роковини Голодомору 1932–1933 років в Україні.

Цей штучний голод Україна та ще майже 30 країн світу визнають геноцидом.

Сьогодні ввечері українці у своїх домівках в Україні та за її межами запалять свічки в пам'ять про убитих голодом. А Український інститут національної пам’яті (УІНП) ініціює акцію «Пам’ятай про жертв Голодомору. Підтримуй тих, хто бореться за Україну». Символом акції стане окопна свічка, якою зігріваються оборонці на фронті.

Українська редакція Радіо Свобода від моменту створення у 1954 році у Мюнхені, пробивалася через «залізну завісу» СРСР і розповідала правду про репресії, переслідування поетів, письменників, усіх інакомислячих – дисидентів. І про Голодомор.