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90-ті роковини геноциду. Радіо Свобода завжди розповідало правду про Голодомор 1932–33 років

Зображання створене українським художником Нікітою Тітовим. Автор надав Радіо Свобода дозвіл на використання
Зображання створене українським художником Нікітою Тітовим. Автор надав Радіо Свобода дозвіл на використання

У цю останню суботу листопада 2023 року, у другий рік розв'язаної Росією масштабної кровопролитної війни проти України, виповнюється 90 років від організованого сталінським режимом Голодомору 1932–33 років. Цей штучний голод Україна та ще майже 30 країн світу визнають геноцидом.

Сьогодні ввечері українці у своїх домівках в Україні та за її межами запалять свічки в пам'ять про убитих голодом. А Український інститут національної пам’яті (УІНП)ініціює акцію «Пам’ятай про жертв Голодомору. Підтримуй тих, хто бореться за Україну». Символом акції стане окопна свічка, якою зігріваються оборонці на фронті.

В СРСР тема Голодомору була забороненою, а тих, хто про нього говоривпереслідували. Навіть після розпаду Радянського союзу люди боялися розповідати про пережите. Тільки після Помаранчевої революції 2004 року за президенства Віктора Ющенка ситуація почала кардинально змінюватися. Науковці та журналісти почали записувати свідчення тих, кому вдалося вижити під час штучного голоду.

Українська редакція Радіо Свобода від моменту створення у 1954 році у Мюнхені, пробивалася через «залізну завісу» СРСР і розповідала правду про репресії, переслідування поетів, письменників, усіх інакомислячих – дисидентів. І про Голодомор.

До 90-х роковин Голодомору 1932–33 років журналісти Радіо Свобода підготували такі публікації:

У попередні роки:

«Нам досі не вірять, що таке могло бути»: розповіді представників світової Мережі нащадків Голодомору

Усі публікації про Голодомор 1932–33 років дивіться тут

Відеосвідчення тих, хто вижив під час Голодомору дивіться тут

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