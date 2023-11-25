90-ті роковини геноциду. Радіо Свобода завжди розповідало правду про Голодомор 1932–33 років

У цю останню суботу листопада 2023 року, у другий рік розв'язаної Росією масштабної кровопролитної війни проти України, виповнюється 90 років від організованого сталінським режимом Голодомору 1932–33 років. Цей штучний голод Україна та ще майже 30 країн світу визнають геноцидом.
Сьогодні ввечері українці у своїх домівках в Україні та за її межами запалять свічки в пам'ять про убитих голодом. А Український інститут національної пам’яті (УІНП)ініціює акцію «Пам’ятай про жертв Голодомору. Підтримуй тих, хто бореться за Україну». Символом акції стане окопна свічка, якою зігріваються оборонці на фронті.
В СРСР тема Голодомору була забороненою, а тих, хто про нього говорив – переслідували. Навіть після розпаду Радянського союзу люди боялися розповідати про пережите. Тільки після Помаранчевої революції 2004 року за президенства Віктора Ющенка ситуація почала кардинально змінюватися. Науковці та журналісти почали записувати свідчення тих, кому вдалося вижити під час штучного голоду.
Українська редакція Радіо Свобода від моменту створення у 1954 році у Мюнхені, пробивалася через «залізну завісу» СРСР і розповідала правду про репресії, переслідування поетів, письменників, усіх інакомислячих – дисидентів. І про Голодомор.
До 90-х роковин Голодомору 1932–33 років журналісти Радіо Свобода підготували такі публікації:
- Механізми Голодомору 1932–33 років: оприлюднено 171 новий документ про вилучення зерна і масштаби голоду
- «Примусове вивезення українських дітей, сирітство і смерть». Що спільного між Голодомором і сучасною війною?
- Убиті Голодомором: реальна кількість жертв та докази штучності
- 55 держав і делегація ЄС підписали декларацію до роковин Голодомору – МЗС
- У Римі провели месу пам’яті жертв Голодомору 1932–1933 років (фото)
- Реакція Ватикану на Голодомор в Україні: чи належно реагував Святий престол
- За десять років число українців, які вважають Голодомор геноцидом, зросло в півтора рази – опитування
- «Історія Голодомору показує, що буває з народом, який не має своєї держави і сильної армії» – Гасиджак
- «Путін наслідує політику Сталіна, який влаштував Голодомор в Україні» – Тімоті Снайдер
- Визнати геноцидом: як українська діаспора в Швеції розповідає про Голодомор 1932–1933 років
- «Голодомор тоді, геноцид зараз, справедливість коли?» – виставка з нагоди 90-х роковин Голодомору у Вашингтоні
- «Досвід геноциду в родовій пам’яті може робити нас пасивними». Як говорити про Голодомор із дітьми?
- Як і Сталін 90 років тому, Путін теж хоче знищити Україну – Енн Епплбаум
- «Викачування хліба Москвою означало смерть». Маловідомі сторінки історії Голодомору
- «Не люблю слова «сурогат», «їдло». Це – їжа». Переселенка з Луганщини зібрала сотні розповідей свідків Голодомору
У попередні роки:
- Невідомі фото Голодомору інженера Вінербергера
- Заборонені та невідомі фото Голодомору 1932–1933 років: створено унікальну фотобазу
- Чверть Донбасу померло від Голодомору, а втрати грецького населення Приазов’я досягли 30% – історик Марочко
- Зона голоду на заході закінчувалася на кордоні УСРР
- Голодомор. Яких втрат зазнала Україна і що тоді відбувалося у Росії ‒ дослідження
- «Розкуркулення: як сталінський режим нищив українське вільне селянство»
- «У Кремлі тоді жертв не рахували» – історик Станіслав Кульчицький про Голодомор 1932–1933 років
«Нам досі не вірять, що таке могло бути»: розповіді представників світової Мережі нащадків Голодомору
- Примусова колективізація, розкуркулення і Голодомор 1932–33 років в історії одного села: спогади очевидців
- Листи з Донбасу 30-х років: що побачив інженер-іноземець на сході України під час Голодомору?
- Геноцид українського народу сьогодні – це повторення Голодомору
- Свідчення про «розкуркулення» і секретні документи про те, до чого воно призвело
- «Дякуючи вашій родині, я жива»: як у Голодомор рятували чужих дітей
Усі публікації про Голодомор 1932–33 років дивіться тут
Відеосвідчення тих, хто вижив під час Голодомору дивіться тут
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