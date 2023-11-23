У Римі провели месу пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 років (фото)

У Римі 23 листопада державний секретар Святого престолу П’єтро Паролін очолив молитву зі вшанування памʼяті жертв Голодомору в Україні 1932-33 років. Як передає кореспондент Радіо Свобода, поминальна служба відбулася у церкві Сант Андреа делла Валле ­– одній з найвідоміших барокових базилік на честь апостола Андрія в історичному центрі італійської столиці.

Під час проповіді кардинал Паролін, згадуючи про Голодомор, вказав на феномен влади, «яка не служить задля суспільного добра, а призводить до дискримінації народів, котрі бажають реалізовувати власний проєкт будівництва свого суспільства».

«Це сумні сценарії, яких, на жаль, на своєму історичному шляху не оминув український народ, котрий пізнав і продовжує пізнавати жахливі сторінки страждання, про які згадуємо сьогодні», ­– зазначив П’єтро Паролін.

Протягом восьмихвилинної проповіді чільний представник Ватикану не згадав про Росію і не назвав винуватців колишнього та нинішнього злочинів проти української нації.

Перед початком богослужіння кардинал відповів на запитання журналістів щодо критики на адресу Ватикану, який нібито уникає чіткого розрізнення між «агресором» та «жертвою» у російсько-українській війні та у війні між Ізраїлем та палестинським угрупованням «Хамас».

«Ми вже відповіли на це свого часу. Папа Римський і Святий престол ясно говорять: у випадку з Україною – це агресивна війна. Що ще можна сказати? Однак, не думаю, що йдеться про рівність. Абсолютно ні», – додав кардинал Паролін, нагадавши, що Ватикан виконує свою місію, відповідно до методів роботи Святого престолу.

На месу у римській базиліці зібралися численні дипломатичні представники іноземних держав у Ватикані та Італії. Після завершення молитви зі словом подяки виступив посол України при Святому престолі Андрій Юраш. Дипломат відзначив тяглість злочинної політики комуністичного режиму Радянського Союзу та сучасної Росії.

«Сучасний наступник Сталіна – Путін – постійно нагадує, що сьогоднішня Росія є спадкоємицею Радянського Союзу. Тобто усі злочини Радянського Союзу – це злочини нинішньої Росії», – зауважив посол Юраш.

Він згадав про 28 держав, які на сьогодні офіційно визнали Голодомор 1932-33 років актом геноциду, та 4 країни, де це визнання відбулося в одній із палат парламенту, як в Італії, коли 26 липня цього року Сенат ухвалив відповідну резолюцію. А держава Ватикан ще 2004 року у документі «Компедіум соціальної доктрини церкви» визначила геноцидом убивство голодом українців у 1932-1933 роках.

У Ватиканських архівах зберігаються документи-свідчення про реакцію Святого престолу і тодішнього папи Римського Пія XI на трагедію Голодомору. Велику роль у поширенні жахливої правди серед ватиканських прелатів відіграла тоді Греко-католицька церква та митрополит Андрей Шептицький.