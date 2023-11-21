«Путін наслідує політику Сталіна, який влаштував Голодомор в Україні» – Тімоті Снайдер

Президент Росії Володимир Путін наслідує політику Сталіна, намагаючись знищити українську зернову інфраструктуру і спровокувати голод в різних куточках світу, сказав у відеозверненні професор Єльського університету Тімоті Снайдер під час спеціальної події Київського безпекового форуму, заснованого Фондом Арсенія Яценюка «Відкрий Україну».

Він зауважив, що руйнування дамби в Новій Каховці, мінування території України, навмисне знищення портів, кораблів, зерносховищ робиться Росією для того, щоб чинити тиск на українців.

«Президент Путін намагається продемонструвати свій контроль над Україною, і тому оголошує лідерам країн Африки та Азії, що тепер він є господарем продовольства. Що він тепер має владу над голодом. Що він буде вирішувати, кому жити, а кому помирати. Що, звичайно, є дуже прямим відлунням 1930-х років і політики Сталіна», – наголосив Тімоті Снайдер.

На його думку, політика Путіна ґрунтується на впевненості у радянському минулому: «Він упевнений, що України не було, немає і бути не може, а тому все, що робиться проти українців, має бути виправдане. Так само, як Сталін і сталіністи були впевнені, що є одне певне майбутнє, єдиний певний комунізм, певний Радянський Союз, і тому все, що робилося в Україні, так чи інакше було виправдано».

Тімоті Снайдер також зазначив, що влаштований Сталіним Голодомор, який призвів до смертей мільйонів українців, «які не повинні були померти», стояв у витоків створення масштабної системи брехні, яку продовжує використовувати нинішня Росія.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ розгляд питання про визнання Голодомору 1932–1933 років геноцидом українського народу активізувався в низці країн, і парламенти по всьому світу почали визнавати Голодомор геноцидом українського народу. Наразі 30 країн у світі визнали Голодомор 1932–1933 років геноцидом українського народу.

Європейський парламент 15 грудня 2022 року підтримав резолюцію про визнання Голодомору 1932–1933 років геноцидом українського народу. Євродепутати також закликали Росію як правонаступницю СРСР вибачитися за дії радянського режиму проти України.

12 жовтня 2023 року Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію на підтримку України і її перемоги у війні з Росією, яка, зокрема, містить рекомендацію про визнання Голодомору актом геноциду.