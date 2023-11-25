Зеленський відреагував на нічну масовану атаку «шахедами»

У ніч на 25 листопада російські військові вдались до «свідомого терору» проти України, зазначив президент Володимир Зеленський.

«Понад 70 «шахедів» у ніч на день пам’яті жертв Голодомору-геноциду. Свідомий терор. Саме в цей час. Керівництво Росії гордиться тим, що може вбивати. Наші воїни збили більшість дронів. На жаль, не всі», – заявив Володимир Зеленський.

За словами президента, Україна й надалі працюватиме над тим, аби «посилити свою протиповітряну оборону й об’єднати світ у захисті від російського терору».

«Держава-терорист повинна програти і відповідати за скоєне», – додав президент.

У Києві та області 25 листопада повітряна тривога тривала понад 6 годин. Зафіксовано падіння уламків у декількох районах міста, зокрема, у Солом'янському, Голосіївському, Печерському та Дніпровському. У небі над столицею було збито понад 60 дронів-камікадзе, уточнили в КМВА.

Внаслідок атаки по столиці постраждало 5 людей, в тому числі 11-річна дитина, розповів мер Києва Віталій Кличко.

У центральній частині Києва через атаку без світла залишилися 77 будинків та 120 установ. Причина – знеструмлення повітряної лінії.

За даними Повітряних сил ЗСУ, в ніч проти 25 листопада російські військові запустили по Україні 75 дронів-камікадзе типу «Шахед», українські сили ППО збили 71 безпілотник.

Російські військові регулярно атакують українські населені пункти з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ. Москва, попри докази та свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.