Сили РФ зменшили кількість авіаударів попри високу активність піхоти – Тарнавський

Російські військові «зменшили кількість авіаударів, але активність піхоти все ще є високою», зазначив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» генерал Олександр Тарнавський.

За його словами, «російські окупанти здаються в полон – вчора 3 особи обрали життя».

«В операційній зоні ОСУВ «Таврія» ворог завдав 4 авіаудари, провів 50 бойових зіткнень та здійснив 912 артобстрілів», – повідомив командувач.

Як підкреслив Тарнавський, українські захисники та захисниці «стійко тримають оборону» на Авдіївському напрямку.

«Загальні втрати ворога на Таврійському напрямку склали 502 особи», – зазначив він.

Також, за словами Тарнавського, було знищено 24 одиниці військової техніки, зокрема танк, 4 ББМ, 4 артсистеми, 12 безпілотників і три автомобілі, пошкоджено 21 одиницю російської техніки.

Водночас додав Тарнавський, «триває ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку».

Раніше речник Об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун в ефірі Радіо Свобода повідомив, що російські сили на Таврійському напрямку на 30 відсотків збільшили кількість штурмів і авіаударів за попередню добу.

На початку цього тижня американський Інститут вивчення війни (ISW) з посиланням на геолоковані кадри дані повідомив, що Сили оборони України контратакували і просунулися вперед під Авдіївкою 19 листопада.

Також аналітики повідомляли про те, що сили агресора проломили оборону ЗСУ у промзоні на південному сході Авдіївки – у місці, де українська армія зміцнювала фортифікації з 2014 року.

Крім того, в ISW зазначили, що армія Росії зосереджує нові сили в Красногорівці на північ від міста, готуючись завдати нового потужного удару по гарнізону в Авдіївці.