У Києві «повернули світло» після нічної атаки, аварійних відключень немає – ДТЕК

У Києві відновили електропостачання після нічної атаки російських дронів, повідомила компанія ДТЕК 25 листопада.

«Повернули світло в Києві після нічних обстрілів. Ремонтні бригади ДТЕК одразу виїхали на місце аварій та максимально оперативно відновлювали електропостачання», – йдеться в повідомленні.

За даними компанії, наразі всі жителі столиці мають електропостачання. У Києві аварійних відключень немає.

Раніше, вранці 25 листопада, оператор «Укренерго» заявив, що його магістральні повітряні лінії електропередачі та лінії розподілу обленерго в центральному регіоні України пошкоджені внаслідок нічної атаки ворога. Відтак надійність енергоживлення в регіоні знижена, попередили в компанії.

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«Укренерго» додає, що аварійно-відновлювальні роботи вже почалися, і просить споживачів використовувати електроенергію ощадливо.

Російські війська завдали повітряної атаки по Україні вночі проти 25 листопада. Основний удар був спрямований на Київ та Київщину, де повітряна тривога тривала понад 6 годин. Зафіксовано падіння уламків у декількох районах міста, зокрема, у Солом’янському, Голосіївському, Печерському та Дніпровському. За даними Повітряних сил, сили протиповітряної оборони збили 74 дронів-камікадзе з 75.

Внаслідок атаки по столиці постраждали п’ятеро людей, в тому числі 11-річна дитина, розповів мер Києва Віталій Кличко.