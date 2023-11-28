У ЗСУ повідомили про «шахеди» у напрямку Старокостянтинова

Повітряні сили ЗСУ повідомили про «шахеди» у напрямку Старокостянтинова.
«Останні декілька шахедів курсом на Старокостянтинів», – йдеться у повідомленні Повітряних сил у телеграмі.
Перед цим українські військові поінформували про ударні БПЛА у Вінницькій області курсом на Хмельниччину.
Станом на 00:04 у Хмельницькій області оголошена повітряна тривога.
Раніше в ефірі Радіо Свобода (проєкт «Свобода.Ранок») речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що «Старокостянтинів під увагою ворога пильною завжди, в цьому напрямку летить багато БПЛА».
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Поблизу Старокостянтинова розташований військовий аеродром.
Російські військові регулярно обстрілюють українські міста і села, розташовані в межах досяжності їхньої артилерії, ракетних систем залпового вогню, ракет і дронів. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.
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