У ЗСУ повідомили про «шахеди» у напрямку Старокостянтинова

Повітряні сили ЗСУ повідомили про «шахеди» у напрямку Старокостянтинова.



«Останні декілька шахедів курсом на Старокостянтинів», – йдеться у повідомленні Повітряних сил у телеграмі.



Перед цим українські військові поінформували про ударні БПЛА у Вінницькій області курсом на Хмельниччину.

Станом на 00:04 у Хмельницькій області оголошена повітряна тривога.

Раніше в ефірі Радіо Свобода (проєкт «Свобода.Ранок») речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що «Старокостянтинів під увагою ворога пильною завжди, в цьому напрямку летить багато БПЛА».

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Поблизу Старокостянтинова розташований військовий аеродром.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста і села, розташовані в межах досяжності їхньої артилерії, ракетних систем залпового вогню, ракет і дронів. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.