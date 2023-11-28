Росія завела в пункт базування один ракетоносій, проте два залишаються у Чорному морі – Сили оборони півдня

Росія завела в пункт базування один ракетоносій, проте два все ще залишаються у Чорному морі, повідомляють у телеграмі Сили оборони півдня.



«З погіршенням погоди ворог завів в пункти базування надводний ракетоносій. На бойовому чергуванні в Чорному морі залишаються 2 підводних човни. Їх спорядження – до 8 ракет типу «Калібр», – йдеться у повідомленні.

Українські військові зазначають, що рівень ракетної загрози залишається «високим».

Ввечері Повітряні сили ЗСУ повідомили про ракетну небезпеку для Одеської та Миколаївської областей. У соцмережах пишуть про звуки вибухів у Вознесенську. Офіційних даних про це наразі немає.

Вранці Сили оборони півдня України повідомили, що Росія наростила присутність ракетоносіїв у Чорному морі – окрім фрегата «Адмірал Макаров», у море виведені два підводні човни.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста і села, розташовані в межах досяжності їхньої артилерії, ракетних систем залпового вогню, ракет і дронів. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.