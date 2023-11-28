«Напруження передбачуване»: РФ наростила присутність ракетоносіїв у Чорному морі – Сили оборони півдня

Росія наростила присутність ракетоносіїв у Чорному морі. Окрім фрегата «Адмірал Макаров», сили РФ станом на 8:00 вивели у море два підводні човни, йдеться в повідомленні Сил оборони півдня України.

За даними військових, сумарний залп крилатих ракет «Калібр» може сягати 16-ти

«Напруження ситуації передбачуване, ворог підступний і зухвалий. Рівень ракетної загрози – високий», – кажуть у відомстві.

Сили оборони півдня України закликали не панікувати, але на сигнали повітряної тривоги оперативно реагувати.

Речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук 17 листопада в ефірі телемарафону заявив, що можливості сил РФ у Чорному морі останнім часом «значно зменшилися» завдяки роботі українських Сил оборони. Російські військові змушені «триматися якнайдалі та значно обмежені у своїх діях». За його словами, російський флот зазнав «серйозних збитків» – зокрема, було знищено 15 кораблів, 12 – пошкоджено.

У осінньо-зимовий період шторми та негода змушують ракетоносії РФ укриватися в пунктах базування, пояснювали раніше українські військові. Також спостерігається низька кількісна присутність у морі великих десантних кораблів.