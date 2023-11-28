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Українські військові кажуть, що втрати РФ у війні перевищили 326 тисяч осіб

860 вояків за останню добу втратила армія РФ, кажуть у ЗСУ
860 вояків за останню добу втратила армія РФ, кажуть у ЗСУ

Росія за час повномасштабного вторгнення втратила близько 326 440 своїх військових, зокрема 860 – за останню добу – такі дані станом на ранок 28 листопада вказує Генеральний штаб Збройних сил України.

Повідомляється також про такі втрати РФ:

  • танків – 5523 (+3 одиниць за минулу добу)
  • бойових броньованих машин – 10 285 (+3)
  • артилерійських систем – 7876 (+1)
  • РСЗВ – 907
  • засоби ППО – 597
  • літаків – 323
  • вертольотів – 324
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5905
  • крилаті ракети – 1565
  • кораблі/катери – 22
  • підводні човни – 1
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 10 302 (+3)
  • спеціальна техніка – 1113

Україна і Росія майже не дають інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих понад рік тому, Київ цього не робив, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни.

27 листопада Міністерство оборони Британії з посиланням на дані розвідки повідомило, що за останні шість тижнів, ймовірно, спостерігався один із найвищих показників втрат серед особового складу у армії РФ за всю війну в Україні. Тяжкі втрати, за даними британської сторони, багато в чому були спричинені наступом Росії на Авдіївку. Раніше періодом з найвищою смертністю для Росії був березень 2023 року у розпал російського наступу на Бахмут. Протягом листопада 2023 року втрати армії РФ, за даними українського Генштабу, становили в середньому 931 особу на день. Російська сторона однак дані про втрати своїх вояків не наводить.

Газета The New York Times у серпні з посиланням на неназваних представників адміністрації США повідомила, що загальна кількість військовослужбовців, убитих та поранених з обох сторін війни в Україні за півтора року, що минули з початку масштабного вторгнення РФ, наближається до 500 тисяч.

Як зазначає New York Times, попри вищі втрати, російська армія зберігає чисельну перевагу над українською в зоні бойових дій, головним чином за рахунок більшого мобілізаційного ресурсу – населення Росії більш ніж утричі більше, ніж в України.

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